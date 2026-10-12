Tatăl său susține că autoritățile britanice i-au cerut dovezi suplimentare pentru a-i recunoaște cetățenia, inclusiv posibilitatea efectuării unui test ADN care costă 600 de lire sterline.

Cazul a fost prezentat de publicația britanică The Guardian, în cadrul unei rubrici dedicate problemelor întâmpinate de cetățeni. Tatăl fetei, cetățean britanic stabilit în Franța împreună cu soția sa, de naționalitate franceză, spune că a început procedura pentru obținerea pașaportului britanic al fiicei sale în februarie.

„A trebuit să trimit fotografii cu soția mea când era însărcinată, fotografii de familie de la naștere până în prezent, dosare de spital și traduceri oficiale ale certificatelor de căsătorie și naștere ale copiilor. În timpul unui interviu oficial am fost întrebat despre jobul meu, navetă și planul casei, dar foarte puțin despre relația mea cu fiica mea. Apoi mi s-a spus că nu există suficiente dovezi pentru a-mi dovedi paternitatea și am fost invitat să iau în considerare un test ADN, care va costa 600 de lire sterline și va dura și mai mult timp”.

Cei doi copii mai mari ai familiei dețin atât pașapoarte britanice, cât și franceze. Fiica cea mică s-a născut însă în perioada în care familia locuia în Zimbabwe și are, deocamdată, doar pașaport francez.

Noile reguli au dus la probleme

Regulile intrate în vigoare în februarie impun cetățenilor britanici cu dublă cetățenie să prezinte un pașaport britanic pentru a călători în Regatul Unit sau, în anumite situații, un certificat care le atestă dreptul de ședere, al cărui cost este de 589 de lire sterline.

Potrivit articolului din The Guardian, schimbările au provocat dificultăți pentru unele familii britanice din străinătate. Publicația amintește cazuri în care copii au rămas blocați în afara țării sau au întâmpinat probleme la obținerea pașapoartelor, deși frații lor primiseră documentele.

Tatăl fetei a încercat să afle dacă aceasta poate călători în Marea Britanie folosind pașaportul francez, însă nu a primit un răspuns clar. Familia se teme că adolescentei i-ar putea fi refuzată îmbarcarea.

Bărbatul spune că situația îi împiedică să-l viziteze pe tatăl său, care este în vârstă și bolnav, întrucât nu vor să riște să fie opriți înainte de călătorie.

Regulile Ministerului britanic de Interne prevăd că, atunci când un solicitant refuză un test ADN, cererea trebuie analizată pe baza „balanței probabilităților”. Autoritățile trebuie, de asemenea, să explice motivele pentru care o solicitare este respinsă.

Ministerul de Interne a refuzat să comenteze cazul individual, dar a transmis publicației că pot fi solicitate dovezi suplimentare, inclusiv informații despre compartimentarea locuinței, pentru a consolida credibilitatea documentației.

În cele din urmă, tatăl a fost informat că cererea fiicei sale a fost acceptată, deși nu îi mai fuseseră solicitate documente noi din aprilie.