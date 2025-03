Victoria pe care încearcă să o obțină Rusia la negocierile cu SUA. Ar fi o gură de aer pentru Putin

Rusia discută cu SUA reluarea livrărilor de gaze rusești către Europa prin conducta Nord Stream, a declarat ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, conform The Moscow Times .

„În acest moment, desigur, există neînțelegeri. Dar este oare interesul de a restabili aprovizionarea normală cu energie în Europa doar un interes al SUA și al Rusiei? Se vorbește despre Nord Stream. Probabil va fi interesant dacă americanii își vor folosi influența asupra Europei și o vor forța să nu refuze gazul rusesc”, a spus Lavrov într-un interviu acordat postului Channel One, citat de TASS. El a reamintit că președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și ministrul economiei al Germaniei, Robert Habeck, se opun reluării importurilor de gaze din Rusia. „Toți spun că nu vor permite niciodată refacerea Nord Stream. Ori sunt oameni bolnavi, ori sinucigași”, a remarcat Lavrov. În același timp, el a numit „supranaturală” situația în care Rusia ar începe din nou să furnizeze gaze Europei prin conductele închise, datorită Statelor Unite. Citește și Cum obține Moscova tot ce își dorește în Ucraina, la negocierile cu SUA. „Arta rusească a negocierii” În septembrie 2022, au avut loc explozii la gazoductele Nord Stream și Nord Stream 2, care trec pe fundul Mării Baltice și leagă Rusia de Germania. Nord Stream a fost complet dezafectat, iar Nord Stream 2, pe care autoritățile germane nu l-au pus în funcțiune din cauza războiului din Ucraina, a rămas cu o singură conductă operațională. După revenirea lui Donald Trump la președinția Statelor Unite, Germania a început să discute despre transferul Nord Stream 2 sub administrare americană pentru a relua livrările de gaze rusești, a scris Bild. Potrivit publicației, emisarul special al lui Trump, Richard Grenell, conduce negocierile în numele Washingtonului. În special, el a vizitat Elveția, unde se află sediul operatorului gazoductului Nord Stream 2. La rândul său, fostul director executiv al Nord Stream 2 și prieten al președintelui rus, Matthias Warnig, a decis să încerce repornirea Nord Stream 2 cu ajutorul unui consorțiu de investitori americani, care ar fi elaborat deja un acord cu Gazprom în cazul ridicării sancțiunilor, a scris Financial Times. „SUA ar spune: Acum puteți avea încredere în Rusia, pentru că sunt implicați americani de încredere”, a explicat sursa publicației ideea. Potrivit acestuia, dacă acordul poate fi încheiat, investitorii americani ar începe să primească bani „pe gratis”.

