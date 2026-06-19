Purtătorul de cuvânt al guvernului, Antonio Leitao Amaro, a anunţat măsura într-o conferinţă de presă care a urmat unei şedinţe de cabinet în cadrul căreia a fost aprobată cu scopul de a consolida capacităţile de apărare ale ţării şi "de a oferi un impuls suplimentar obiectivului de consolidare a capacităţii şi de creştere a numărul trupelor".

Această măsură include angajări în următorii trei ani, a explicat politicianul portughez, fără a oferi detalii suplimentare.

"În acest fel, consolidăm recrutarea şi, de asemenea, progresul în carierele profesionale pentru a putea încorpora personal şi a răspunde noilor cerinţe operaţionale", a declarat el.

Guvernul a mai aprobat joi măsuri în domeniul combaterii schimbărilor climatice şi a consecinţelor acestora ce vor fi supuse dezbaterii în Parlament la sfârşitul verii, a anunţat Leitao Amaro.