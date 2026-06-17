Un șobolan a fost filmat la bordul unui avion care zbura spre New York, la clasa business. Imaginile au devenit virale. VIDEO

Imaginile filmate în timpul cursei au devenit virale și au strâns peste un milion de vizualizări pe rețelele sociale, scrie PEOPLE.

Incidentul s-a petrecut în timpul unui zbor din Los Angeles către New York, iar pasagerii au rămas șocați când au observat rozătorul mișcându-se prin zona sistemului de iluminat din cabină.

Șobolan surprins în timpul zborului, la clasa premium

Scenele au fost filmate de un băiat de 13 ani. Potrivit mamei sale, totul s-a întâmplat la aproximativ patru ore după decolare, când adolescentul a trezit-o și i-a spus că a văzut un șobolan deasupra locurilor pasagerilor.

În imagini se observă ceea ce pare a fi un rozător de mari dimensiuni alergând pe lângă luminile albastre montate în apropierea compartimentelor pentru bagaje.

„Am fost complet șocată, dezgustată și îngrijorată”, a declarat femeia pentru revista PEOPLE.

După incident, femeia a publicat videoclipul pe contul său de Instagram, unde imaginile au atras rapid atenția internauților și au depășit un milion de vizualizări.