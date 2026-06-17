Un șobolan a fost filmat la bordul unui avion care zbura spre New York, la clasa business. Imaginile au devenit virale. VIDEO

Stiri externe
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Shutterstock

Un zbor de lux s-a transformat într-un moment de panică și revoltă pentru pasagerii unei aeronave JetBlue, după ce un șobolan a fost surprins alergând chiar deasupra capetelor lor, printre compartimentele pentru bagaje. 

autor
Mihaela Ivăncică

Imaginile filmate în timpul cursei au devenit virale și au strâns peste un milion de vizualizări pe rețelele sociale, scrie PEOPLE.

Incidentul s-a petrecut în timpul unui zbor din Los Angeles către New York, iar pasagerii au rămas șocați când au observat rozătorul mișcându-se prin zona sistemului de iluminat din cabină.

Șobolan surprins în timpul zborului, la clasa premium

Scenele au fost filmate de un băiat de 13 ani. Potrivit mamei sale, totul s-a întâmplat la aproximativ patru ore după decolare, când adolescentul a trezit-o și i-a spus că a văzut un șobolan deasupra locurilor pasagerilor.

În imagini se observă ceea ce pare a fi un rozător de mari dimensiuni alergând pe lângă luminile albastre montate în apropierea compartimentelor pentru bagaje.

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„Am fost complet șocată, dezgustată și îngrijorată”, a declarat femeia pentru revista PEOPLE.

După incident, femeia a publicat videoclipul pe contul său de Instagram, unde imaginile au atras rapid atenția internauților și au depășit un milion de vizualizări.

„Nu poți inventa așa ceva! La clasa întâi cu JetBlue am avut un șobolan, DA, un ȘOBOLAN, în compartimentul de bagaje de deasupra capului!”, a scris aceasta în descrierea postării.

Valul de reacții a determinat și compania aeriană să răspundă public și să solicite detalii despre zbor.

Compania aeriană a retras avionul din circulație

Reprezentanții JetBlue au transmis că astfel de incidente sunt extrem de rare și au anunțat că aeronava implicată a fost scoasă temporar din serviciu pentru verificări suplimentare.

Potrivit pasagerei, compania i-a comunicat ulterior că va primi rambursarea integrală a biletului.

„Deși incidente de acest tip sunt rare, asigurarea unei experiențe sigure și confortabile pentru clienții și echipajele noastre reprezintă o prioritate. Aeronavele noastre sunt curățate și verificate în mod regulat, iar acest avion a fost identificat și retras temporar din serviciu”, a precizat JetBlue într-un comunicat.

Situații similare au mai fost raportate și în trecut. În decembrie, un alt șobolan a fost observat într-un avion al companiei KLM care efectua o cursă către Aruba.

Potrivit presei internaționale, rozătorul a fost filmat deplasându-se prin cabină și a provocat agitație după ce a ajuns în compartimentele pentru bagaje ale pasagerilor.

„A fost un incident cu totul excepțional”, au declarat atunci reprezentanții companiei aeriene, care au precizat că aeronava a fost curățată complet înainte de a reveni în serviciu.

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Sursa: People

Etichete: avion, sobolani,

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