Maşinile verzi, vedetele Salonului Auto București. Prețurile pornesc de la 25.000 de euro

Maşinile verzi - electrice şi hibride - au captat toată atenţia la un salon auto deschis în Bucureşti.

Pe unii, modelele expuse i-au convins că este cazul să treacă „la nivelul următor” şi să-şi cumpere, dacă nu pe loc, măcar cândva, o maşină care poluează mai puţin. Preţurile încep de la 20 de mii de euro.

Vehicule de peste 60 de mii de euro au fost intens „testate” de toţi copiii veniţi să vadă cum e maşina „care se conduce singură”. Bordul futurist i-a atras în mod special.

Alţii au vrut să urce la volan măcar câteva secunde pentru o fotografie, iar părinţii au privit când la ei, când la preţuri.

Andrei Dumitrescu, analist auto: „De la an la an avem o cerere din ce în ce mai mare. Cu acest ecotichet, preţurile pornesc de la 41.000 de euro până la 48.000 de euro plus TVA”.

Ecotichetul, acordat prin programul Rabla Plus, înseamnă o subvenţie de la stat de 9.000 de euro pentru o maşină electrică sau 4.000 de euro în cazul hibridelor.

Albert Kiss, reprezentant al salonului auto: „Anul acesta avem peste 40 expuse din segmentul acesta. Intervalul de preţuri - undeva de la 25 până la peste 60 de mii de euro”.

Cum segmentul de maşini verzi a continuat să crească şi în ultimii doi ani, producătorii au fost încurajaţi să aducă modele pentru toate buzunarele. Şi speră că, numai la salon, vor încheia zeci de tranzacţii.

Reprezentant auto: „Majoritatea îşi doresc o autonomie foarte mare, pentru că staţiile sunt destul de putine”.

Reprezentant auto: „O maşină electrică este gândită în principal pentru traficul urban, pentru drumurile de proximitate”.

De la începutul anului şi până acum, peste șapte mii de maşini verzi au fost înmatriculate în România, dublu faţă de acum doi ani.

Potențial cumpărător: „Daca vrem o electrică, importanţi sunt kilometrii, autonomia”.

Un alt potențial cumpărător: „As trece pe maşini electrice, dar în ţară şi-n oraş nu poţi să mergi mai mult de 100 de km”.

Acum ne apropiem de 800 de locuri publice de încărcare, dar suntem mult în urma altor state europene.

Pe plugshare.com putem vedea clar pe harta unde se afla staţiile de încărcare pentru maşinile electrice. Apare adresa exactă, capacitatea de încărcare, dar şi dacă ne costă sau nu alimentarea. În parcările multor centre comerciale, de pildă, încărcarea este gratuită.

Există şi staţii de încărcare rezidenţiale, care costă circa 1.000 de euro.

Salonul auto este deschis până pe 17 octombrie.