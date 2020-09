Salonul auto de la Beijing prezintă o nouă eră a mașinilor electrice. La ce autonomie s-a ajuns

Salonul auto din Beijing și-a deschis porțile. Evenimentul ar fi trebuit să aibă loc în luna aprilie, dar a fost amânat din cauza pandemiei.

Chiar dacă accesul publicului este acum permis, condițiile de participare sunt stricte. Vizitatorii veniți din străinătate au fost nevoiţi să stea în carantină.

Iar numărul celor care vor să admire îndeaproape, în acelaşi timp, noile modele de autoturisme este limitat.

Chiar dacă noul coronavirus continuă să facă probleme pe întreg globul, în capitala Chinei are loc singurul eveniment auto internaţional din acest an. Expoziţia se întinde pe o suprafaţă de două sute de mii de metri pătraţi. Acolo sunt prezentate aproape opt sute de maşini, 160 dintre ele fiind electrice.

Mark Kaufman, director Ford pentru Vehicule Electrice : „Mustang Mach E este mai mult decât o mașină care schimbă piața de vehicule electrice. Este un produs inovator în familia Mustang și pavează drumul spre o nouă eră a mașinilor electrice Ford."

Şi BMW a adus în fața publicului noile modele M3 şi M4, prietenoase cu mediul înconjurător.

La rândul lor, producătorii chinezi debutează la ediţia din acest an a salonului auto cu SUV-uri electrice şi mașini-concept futuriste.

Xu Liuping, chairman, China FAW: „Testul de anduranță depăşeşte 700 kilometri, ceea ce poate satisface cerința consumatorilor pentru călătoriile pe distanțe lungi."

Piața auto din China şi-a revenit rapid după criza generată de pandemie. Luna trecută, vânzările au crescut cu şase la sută față de aceeaşi perioadă a anului trecut, iar predicțiile sunt optimiste.

Yin Tongyue, chairman of the Chery Automobile: „Exporturile noastre din acest an se estimează a fi între 10.000 și 12.000 de vehicule. Am fost pe primul loc în ceea ce privește exporturile de mărci proprii. An de an, în luna septembrie, avem o creștere de aproape 50%."

Akio Toyoda, președinte Toyota: „Nu există vreo criză pe care omenirea să nu o poată depăși. Vom face tot ce este posibil pentru a trece împreună peste această criză generată de coronavirus."

Salonul auto îşi va închide porțile pe 5 octombrie.