În actul de acuzare se vorbește despre comportamente realizate „prin acte de agresiune verbală, hărțuire și amenințări repetate”, care au dus la un context de persecuție de natură să provoace victimei „o stare persistentă și gravă de anxietate și teamă, cu modificarea consecventă a obiceiurilor sale de viață”, relatează umbria24.it.

Femeia ar fi fost, de fapt, nevoită să își schimbe deplasările zilnice, modificând orele și traseele și folosind mașina pentru a evita întâlnirile cu suspectul. Faptele – potrivit documentelor – s-au petrecut la Città di Castello.

Acuzațiile

Potrivit reconstrucției din cererea de trimitere în judecată, bărbatul și-ar fi insultat și amenințat în mod repetat colega, inclusiv în timpul programului de lucru, ajungând să rostească expresii jignitoare în timp ce își desfășura activitatea profesională.

În alte ocazii, ar fi intimidat-o spunându-i că îi va distruge mașina și că „mai devreme sau mai târziu o va face să plângă”.

Printre episoadele contestate se numără și țipete și fraze agresive, însoțite de amenințări legate de faptul că îi cunoaște obiceiurile fiicei femeii și programul acesteia.

De asemenea, este contestat un șir de mesaje în care inculpatul ar fi continuat să o denigreze și să o intimideze, precum și să îl amenințe pe soțul acesteia.

Bărbatul a fost aproape zilnic în apropierea locuinței femeii

Printre episoadele consemnate în acte se numără și tentative de agresiune asupra femeii în timpul programului de lucru – oprite doar datorită intervenției altor persoane – precum și prezența aproape zilnică a bărbatului în apropierea locuinței victimei, unde ar fi verificat dacă mașina acesteia este parcată.

În unele situații, suspectul ar fi rostit și fraze amenințătoare precum: „într-o zi roata se întoarce și pentru tine”, „mă duc la biserică să pun lumânări pentru moartea ta”.

Comportamente care – potrivit Parchetului – ar fi generat în persoana vătămată un climat de presiune psihologică intensă, determinând-o să își schimbe radical obiceiurile zilnice pentru a evita contactul cu bărbatul.