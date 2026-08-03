Bărbatul se afla ilegal pe teritoriul Statelor Unite și era căutat de autoritățile din comitatul Fairfax, statul Virginia, fiind vizat într-un dosar privind presupusa utilizare ilegală a cardurilor de credit, potrivit unui comunicat al ICE.

Reprezentanții ICE susțin că Sebastian Mihai Caraba avea deja emis un ordin definitiv de extrădare de pe teritoriul SUA. În consecință, acesta va rămâne în custodia autorităților americane până la finalizarea procedurilor de deportare.

Până în prezent, autoritățile nu au oferit detalii suplimentare despre circumstanțele cazului sau despre stadiul procedurilor penale privind acuzațiile formulate în statul Virginia.