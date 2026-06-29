„La data de 28 iunie 2026, în jurul orei 18:57, poliţiştii oraşului Sânnicolau Mare au fost sesizaţi cu privire la faptul că o tânără, în vârstă de 17 ani, s-ar fi înecat într-o baltă situată în apropierea FNC, pe strada Drumul Morii, din oraşul Sânnicolau Mare”, a transmis IPJ Timiş.

La faţa locului s-au deplasat de urgenţă poliţiştii, împreună cu echipaje medicale şi pompieri scafandri, care au extras fata din apă, însă tânăra nu a răspuns manevrelor de resuscitare efectuate de către personalul medical, fiind constatat decesul acesteia.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă, potrivit procedurilor.