Bărbatul în vârstă de 58 de ani a suferit un stop cardiac în timp ce lucra într-un magazin Tesco. Potrivit familiei, ar fi mâncat o gogoașă pentru a-și putea lua medicația zilnică, ce trebuia administrată împreună cu alimente.

În timp ce mânca, însă, acesta s-a înecat și s-a prăbușit pe podeaua magazinului. Martorii, atât angajați, cât și clienți, au rămas în stare de șoc.

Paramedicii au intervenit rapid și au reușit să-l resusciteze înainte de a-l transporta de urgență la spital. Totuși, în timpul stopului cardiac, inima lui s-a oprit timp de 23 de minute, ceea ce a dus la leziuni cerebrale severe. După 44 de zile de luptă în spital, bărbatul nu și-a mai recăpătat cunoștința și a decedat.

Bărbatul se mutase împreună cu familia la Manchester în 2020 și lucra de cinci ani ca agent de securitate pentru o companie privată.