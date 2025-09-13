Un primar social-democrat a fost arestat la Istanbul, fiind acuzat de corupţie

Un primar social-democrat al unui district din Istanbul a fost arestat sâmbătă, sub acuzaţii de corupţie, ceea ce face ca numărul membrilor arestaţi din rândurile principalului partid de opoziţie la nivel naţional să ajungă la 19.

Parchetul din Istanbul a anunţat că a ordonat arestarea lui Hasan Mutlu, primarul din Bayrampasa, un district cu aproximativ 270.000 de locuitori, şi a altor 47 de persoane pentru presupusă delapidare, primire şi dare de mită şi trucare a licitaţiilor, a relatat ziarul turc Cumhuriyet.

Agenţii au percheziţionat 72 de locuinţe şi firme, a adăugat ziarul.

Cu Mutlu, numărul total de primari de district din Istanbul arestaţi începând de anul trecut ajunge la 12, inclusiv primarul oraşului Istanbul, Ekrem Imamoglu, care se contura drept candidatul cu cele mai mari şanse de a-l învinge pe preşedintele islamist al Turciei, Recep Tayyip Erdogan, aflat la putere de mai bine de două decenii.

În întreaga ţară, 19 primari social-democraţi au fost arestaţi pentru acuzaţii de corupţie, într-un val de anchete pe care partidul le consideră o manevră politică de erodare a opoziţiei.

