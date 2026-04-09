Cândva un important nod feroviar, orașul avea în trecut până la 270 de locuitori. Potrivit relatărilor, populația a început să scadă din cauza declinului industriei locale, creșterea oilor și a lipsei serviciilor feroviare din zonă, scrie publicația Express.

Așezarea, situată la aproximativ 800 km de orașul Brisbane, este acum scoasă la vânzare pentru doar 400.000 de dolari (aprox. 209.920 de lire sterline). În preț sunt incluse Foxtrap Roadhouse, cheile orașului și o casă cu patru dormitoare.

Pentru comparație, în Marea Britanie, 200.000 de lire sterline ar ajunge doar pentru un apartament cu un dormitor în afara Londrei.

Prețul cerut pentru întregul oraș este mult mai mic decât costul mediu al unui apartament din Sydney, care ajunge în prezent la aproximativ 935.000 de dolari (aprox. 490.688 lire sterline).

Deși este foarte mic, Cooladdi are propriul oficiu poștal și cod poștal. Actualii locuitori, Jo Cornel și Carol Yarrow, trăiesc aici din februarie 2023, dar au decis să se întoarcă la Brisbane. Jo vrea să fie mai aproape de familie, iar Carol se apropie de pensionare.

Într-un interviu acordat ABC, Carol a declarat: „Am împlinit 70 de ani și simt că devine puțin prea greu pentru mine. Sperăm că altcineva va veni și va continua ceea ce am făcut noi.”

Deși locuiesc la mare distanță de alți oameni, cei doi spun că există în continuare o comunitate activă în zonă, formată din localnici care parcurg aproximativ 70 km pentru a ajunge în Cooladdi.