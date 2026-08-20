Asta după ce o femeie din oraşul Târgu Bujor ar fi fost îngropată în spatele casei în urmă cu aproximativ un an de zile, fără ca decesul să fie declarat autorităţilor. Există suspiciunea că pensia acesteia ar fi fost încasată în continuare, relatează Agerpres.

"Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Bujor confirmă că, în prezent, se efectuează cercetări într-o cauză penală privind săvârşirea posibilelor infracţiuni de fals material în înscrisuri oficiale, profanare de cadavre sau morminte şi înşelăciune. Cercetările vizează împrejurările în care o persoană ar fi înhumat, fără respectarea dispoziţiilor legale, cadavrul unei rude şi, ulterior, ar fi încasat în mod necuvenit drepturile băneşti cuvenite acesteia", a declarat presei prim-procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Bujor, Dan Georgian Iamandi.

Potrivit primarului oraşului Târgu Bujor, Ion Andone, cazul a fost descoperit după ce factorii poştali au observat că femeia, născută în 1936, nu era prezentă pentru a semna de primirea pensiei şi au sesizat autorităţile.

"Totul a pornit de la sesizarea factorilor poştali care aduceau pensia bătrânei şi care au observat că femeia nu era prezentă pentru a semna de primirea banilor. Atunci au fost sesizate organele abilitate, au început cercetările şi s-a ajuns la descoperirea cadavrului, îngropat în curte, în gospodăria familiei respective, la aproximativ un metru şi ceva adâncime. Din informaţiile pe care le deţin, de îngrijirea bătrânei se ocupau nepoata şi soţul acesteia. Era o femeie în vârstă, retrasă, bolnavă, care ieşea foarte rar din locuinţă", a declarat presei primarul Ion Andone.

Osemintele femeii au fost exhumate şi urmează să fie supuse unei expertize pentru a se stabili cauza decesului şi dacă aceasta a fost victima vreunei infracţiuni.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-au petrecut faptele.