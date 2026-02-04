În raportul său anual, organizaţia pentru drepturile omului, cu sediul la New York, a atras atenţia că revenirea miliardarului republican la Casa Albă a intensificat o "spirală descendentă" în materie de drepturile omului, aflate deja sub presiunea Rusiei şi Chinei.

"Ordinea internaţională bazată pe reguli este pe cale să se prăbuşească", a avertizat ONG-ul. Conform HRW, în Statele Unite, Trump a demonstrat "o dispreţ flagrant faţă de drepturile omului şi a comis încălcări grave".

Trupele ICE, „țapi ispășitori”

În descrieri ale Statelor Unite care ar fi fost de neconceput în rapoartele anuale anterioare, organizaţia a evidenţiat, de exemplu, desfăşurarea de agenţi mascaţi şi înarmaţi de la Serviciul de Imigrare şi Control Vamal (ICE), care au efectuat "sute de raiduri inutile violente şi abuzive", în special la Minneapolis, în Minnesota.

"Faptul că administraţia desemnează ţapi ispăşitori pe criterii rasiale sau etnice, actele repetate de represalii împotriva unor presupuşi inamici politici şi încercările de a extinde puterile coercitive executive şi de a neutraliza controalele şi echilibrul democratic subliniază o alunecare deliberată spre autoritarism în Statele Unite", subliniază raportul.

Human Rights Watch îşi reiterează, de asemenea, concluziile conform cărora Statele Unite se fac vinovate de dispariţii forţate - o infracţiune în temeiul dreptului internaţional - prin trimiterea a 252 de migranţi venezueleni într-o închisoare de înaltă securitate din El Salvador.

Conform organizaţiei, democraţia a regresat la nivelul din 1985, când Uniunea Sovietică încă exista.

"Rusia şi China sunt mai puţin libere astăzi decât erau acum 20 de ani. Acelaşi lucru este valabil şi pentru Statele Unite", se arată în raport.

"În primul an (al celui de-al doilea mandat) al lui Trump, istoria se accelerează în direcţia greşită: toate câştigurile şi progresele obţinute prin lupte grele în ultimele decenii sunt acum ameninţate", avertizează Philippe Bolopion, director executiv al HRW, într-un interviu acordat AFP.

Pentru HRW, răspunsul trebuie să vină dintr-o nouă alianţă strategică a "puterilor medii" unite în jurul unui "nucleu comun de valori" democratice şi respect pentru dreptul internaţional, cum ar fi Canada, Uniunea Europeană, Regatul Unit, Japonia, Africa de Sud, Brazilia, Coreea de Sud şi Australia.

Raportul de 529 de pagini contrastează puternic cu cel privind drepturile omului publicat recent de Departamentul de Stat al SUA, care a edulcorat secţiunile dedicate ţărilor prietenoase cu Donald Trump, cum ar fi El Salvador.

Human Rights Watch notează că violenţa bandelor a "scăzut semnificativ" în această ţară, dar că autorităţile au comis "încălcări pe scară largă" în 2025, inclusiv "detenţii arbitrare în masă, dispariţii forţate, tortură şi rele tratamente faţă de deţinuţi şi încălcări ale dreptului la un proces echitabil".

HRW denunță actele de genocid din Gaza

În ceea ce priveşte Israelul, organizaţia denunţă din nou "crimele împotriva umanităţii, actele de genocid şi epurarea etnică" împotriva palestinienilor din Gaza.

Conform HRW, autorităţile israeliene "şi-au intensificat atrocităţile" în 2025, inclusiv "uciderea, mutilarea, înfometarea şi strămutarea forţată a palestinienilor şi distrugerea caselor, şcolilor şi infrastructurii acestora la o scară fără precedent în istoria recentă a Israelului şi Palestinei".

Israelul, cu sprijinul Washingtonului, a respins cu furie acuzaţia de genocid formulată iniţial de Human Rights Watch în decembrie 2024.