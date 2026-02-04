Această mișcare face din Illinois al doilea stat american care se alătură programului, sfidând decizia președintelui republican Donald Trump, după ce California, condusă tot de un guvernator democrat, a aderat în luna ianuarie.

Statele Unite au părăsit oficial OMS luna trecută, după încheierea unei perioade de așteptare de un an, în urma unui decret semnat de Trump în prima sa zi de mandat, în ianuarie 2025.

Pritzker critică decizia lui Trump și invocă protejarea sănătății publice

„Refuz să stau deoparte în timp ce Donald Trump subminează știința și slăbește capacitatea națiunii noastre de a detecta și de a răspunde amenințărilor globale la adresa sănătății”, a declarat Pritzker, un critic deschis al lui Trump, într-o postare pe rețeaua de socializare X.

„Prin aderarea la rețeaua coordonată a Organizației Mondiale a Sănătății, GOARN, ne asigurăm că liderii noștri din domeniul sănătății publice – și publicul – dispun de informațiile, expertiza și parteneriatele de care au nevoie pentru a proteja populația statului nostru”, a mai declarat Pritzker, într-un comunicat.

Rețeaua răspunde la evenimente de sănătate publică din întreaga lume, precum pandemii și epidemii, și cuprinde peste 360 de instituții tehnice.