Un obiect neidentificat a căzut în apropierea unei localităţi din estul Poloniei. Ar fi vorba despre o dronă

06-09-2025 | 21:29
Un obiect neidentificat, probabil o dronă, a căzut în apropierea localităţii Majdan-Sielec din estul Poloniei, a anunţat sâmbătă postul de radio RMF FM, potrivit Reuters.

Polonia se află în stare de alertă maximă în ceea ce priveşte obiectele care intră în spaţiul său aerian de când o rachetă ucraineană rătăcită a lovit un sat din sudul Poloniei în 2022, ucigând două persoane, la câteva luni după startul invaziei ruseşti în Ucraina.

RMF FM a anunţat că obiectul a căzut la aproximativ 500 de metri de clădiri şi că serviciile de securitate se aflau la faţa locului.

În august, o dronă s-a prăbuşit într-un câmp de porumb din estul Poloniei. Un procuror care a investigat incidentul a declarat la momentul respectiv că se pare că drona a intrat în Polonia din direcţia Belarusului, un aliat al Rusiei, potrivit News.ro.

Unde va fi prezent Donald Trump duminică seară: ”E un privilegiu! Nici nu vreau să mă gândesc”
Unde va fi prezent Donald Trump duminică seară: ”E un privilegiu! Nici nu vreau să mă gândesc”
Şase poliţişti columbieni au fost ucişi în confruntări cu cel mai mare cartel de droguri
Şase poliţişti columbieni au fost ucişi în confruntări cu cel mai mare cartel de droguri

Şase poliţişti au fost ucişi şi şapte au fost răniţi joi, în urma unor ciocniri şi a unui atac cu dronă din partea Clanului del Golfo, cea mai mare grupare de traficanţi de droguri din Columbia.

O dronă militară a lovit și a ars un câmp în estul Poloniei. Autoritățile investighează originea obiectului
O dronă militară a lovit și a ars un câmp în estul Poloniei. Autoritățile investighează originea obiectului

Un obiect care a lovit şi a ars un câmp de porumb în estul Poloniei era o dronă militară, potrivit concluziilor preliminare ale anchetei, a anunţat miercuri procurorul polonez care se ocupă de caz.

Apel la acțiune din partea NATO, după ce o dronă rusească a pătruns în spațiul aerian al Lituaniei
Apel la acțiune din partea NATO, după ce o dronă rusească a pătruns în spațiul aerian al Lituaniei

Lituania a cerut sprijinul NATO pentru întărirea apărării sale aeriene, după ce drone militare rusești au violat în mod repetat spațiul său aerian.

Confuzie la început de an școlar. Lider sindical: „Atragem atenția Guvernului că școala nu va începe pe 8 septembrie”
Confuzie la început de an școlar. Lider sindical: „Atragem atenția Guvernului că școala nu va începe pe 8 septembrie”

Sporește confuzia înaintea începutului de an școlar. „Noi nu le-am spus niciodată profesorilor să nu meargă luni la școală!”, transmit șefii sindicatelor din Educație.

Trafic dificil la început de an școlar, în Capitală. Șantierele din oraș obligă șoferii să ocolească străzile
Trafic dificil la început de an școlar, în Capitală. Șantierele din oraș obligă șoferii să ocolească străzile

Începutul de an școlar va înmulți și mașinile din trafic. În Capitală, de pildă, multe zone sunt în șantier, așa că în drumul către școală unii părinți vor fi nevoiți să schimbe ruta sau să facă slalom printre utilaje și indicatoare.

ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs tragedia din Iași în care patru persoane dintr-o căruță au fost spulberate de o dubă
ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs tragedia din Iași în care patru persoane dintr-o căruță au fost spulberate de o dubă

Un tată și unul dintre fii săi au murit în urma unui accident dramatic petrecut, în județul Iași. După aceeași nenorocire, un alt băiat al bărbatului și nora acestuia au fost internați.

