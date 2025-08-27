Un mire a fost ucis în timpul nunții după ce o invitată a tras, de bucurie, cu o armă de foc, în Turcia

27-08-2025 | 17:30
mire turcia
Foto: sabah.com.tr

Un tânăr turc a fost ucis în timpul nunții sale, după ce o femeie, invitată la petrecere, a tras cu arma de foc în semn de bucurie, informează agenția oficială turcă Anadolu, citată de AFP.

Mihaela Ivăncică

Potrivit Anadolu, ginerele în vârstă de 23 de ani a decedat miercuri dimineață, la o zi după ceremonie, într-un sat din provincia Giresun, situată la malul Mării Negre.

O mătușă prin alianță a victimei, suspectată că a tras focurile de armă, a fost arestată, potrivit aceleiași surse.

Accidentele cauzate de aceste tiruri tradiționale de sărbătoare sunt frecvente în Turcia, unde, potrivit unei fundații locale, circulă aproximativ 40 de milioane de arme de foc, majoritatea ilegal.

nunta
Reacția virală a unei mirese după ce mirele a rostit din greșeală numele fostei iubite în timpul jurămintelor. VIDEO

Săptămâna trecută, o persoană a murit accidental, iar alte două au fost rănite în condiții similare, la o nuntă în provincia vecină Trabzon, anunță autoritățile.

A început protestul magistraților față de reforma pensiilor speciale. Și-au suspendat activitatea, dosarele sunt blocate

