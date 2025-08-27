Un mire a fost ucis în timpul nunții după ce o invitată a tras, de bucurie, cu o armă de foc, în Turcia

Un tânăr turc a fost ucis în timpul nunții sale, după ce o femeie, invitată la petrecere, a tras cu arma de foc în semn de bucurie, informează agenția oficială turcă Anadolu, citată de AFP.

Potrivit Anadolu, ginerele în vârstă de 23 de ani a decedat miercuri dimineață, la o zi după ceremonie, într-un sat din provincia Giresun, situată la malul Mării Negre.

Giresun’da düğün sırasında damat ve gelin uğurlanırken ateş açılması sonucu yaralanan damat Ali K., hastanede hayatını kaybetti. Ateş açan kişinin damadın yengesi F.K. olduğu tespit edilirken, şüpheli şahıs gözaltına alındı. pic.twitter.com/dioyTS1H3S — Aykırı (@aykiricomtr) August 27, 2025

O mătușă prin alianță a victimei, suspectată că a tras focurile de armă, a fost arestată, potrivit aceleiași surse.

Accidentele cauzate de aceste tiruri tradiționale de sărbătoare sunt frecvente în Turcia, unde, potrivit unei fundații locale, circulă aproximativ 40 de milioane de arme de foc, majoritatea ilegal.

Giresun'da düğünde silahla kutlama yapan damadın yengesi, damadı vurarak ölümüne neden oldu. pic.twitter.com/pjFRxtxw29 — Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) August 27, 2025

Săptămâna trecută, o persoană a murit accidental, iar alte două au fost rănite în condiții similare, la o nuntă în provincia vecină Trabzon, anunță autoritățile.

