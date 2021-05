Un medic în vârstă de 26 de ani decide cine trăiește și cine moare într-un spital din India

Medicul Rohan Aggarwal, 26 de ani, este rezident la un spital din India și, în ciuda faptului că nu și-a terminat pregătirea medicală, este cel care decide cine trăiește și cine moare atunci când pacienții au probleme respiratorii grave.

Într-un sistem medical aflat pe marginea prăpastiei, tânărul medic rezident este cel care ia deciziile în timpul unei zile de lucru într-unul dintre cele mai mari spitale din New Delhi, informează Reuters.

Toata lumea, de la personal, la pacienți și rudele acestora, știe că la Holy Family Hospital nu sunt suficiente paturi, nu este suficient oxigen si nici ventilatoare pentru a-i menține în viață pe toți cei care ajung la porțile spitalului.

"Cine să fie salvat și cine să nu fie salvat ar trebui să decidă Dumnezeu. Ca medici, nu suntem făcuți pentru asta, suntem doar oameni. Dar, în acest moment, suntem obligați să alegem cine moare și cine trăiește", a declarat medicul.

India, țara în care crematoriile funcționează non-stop

În ultimele două săptămâni, India a raportat peste 300.000 de cazuri zilnice de Covid-19. În acest context, în Capitală, mai puțin de 20 de paturi din cele 5.000 sunt disponibile, iar crematoriile functionează non-stop.

Rohan Aggarwal este nevaccinat, pentru că a fost bolnav de Covid-19 în ianuarie. Acum, medicul rezident se teme că dacă se va infecta din nou, nici măcar în spitalul în care lucrează nu va fi disponibil un pat pentru el.

"Toți am trăit cu impresia greșită că virusul a dispărut", a spus acesta.

Lucrează în condiții cumplite

Atunci când își începe tura, în jurul orei 09:00 dimineața, Aggarwal spune că în zona în care personalul își dă jos echipamentul de protecție sunt mereu cadavre.

În camera de primiri urgențe, condițiile sunt și mai dificile. Pacienții și rudele lor aglomerează toate spațiile care mai rămân disponibile, nefiind protejați cu materiale sanitare, exceptând o simplă masca de pânză.

Nici medicii și nici asistentele nu poartă echipamente de protecție complete.

În circumstanțe normale, spitalul în care lucrează Aggarwal este unul dintre cele mai bune din India. De obicei, aici vin pacienți din toată lumea.

În alte unități sanitare, pacienții stau câte doi în pat sau mor în afara spitalelor.

Holy Family Hospital, care are o capacitate de 275 de locuri, are în prezent 385 de pacienți, iar numărul de paturi disponibile este zero.

Doi medici au grijă de 65 de pacienți

Rohan Aggarwal și un coleg senior au grijă de 65 d pacienți. Pentru fiecare dintre aceștia, cei doi alocă cel mult trei minute, apoi se îndreaptă spre camera de primiri urgențe. Unii sunt atât de bolnavi încât Aggarwal le recomandă familiilor să caute locuri în alte spitale în care pot beneficia de ventilatoare.

De regulă, când își termină tura, tânărul medic rezident este extenuat.

Și-a dorit de mic să devină medic

Rohan Aggarwal, care a crescut în Delhi, și-a dorit să fie medic încă de la vârsta de 6 ani.

Primul examen l-a dat la 19 ani și atunci a început să facă practică într-un spital din estul Capitalei Indiei.

Tânărul încă trăiește cu părinții săi. El își face griji pentru starea lor de sănătate.