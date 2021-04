O femeie din India bolnavă de Covid a murit după ce polițiștii i-au luat butelia de oxigen ca să ajute un VIP

În imaginile care au devenit virale pe rețelele de socializare se vede un bărbat în lacrimi, care încearcă cu disperare să îi convingă pe polițiștii din orașul Agra, din nordul Indiei, să nu îi ia oxigenul mamei sale. Femeia, internată cu o formă gravă de Covid-19, a murit două ore mai târziu.

भईया मेरी मां चली जाएगी... A man cried and begged policemen not to take away the oxygen cylinder he arranged for his mother in critical condition.

The cylinder was reportedly confiscated from private hospital in Agra to supply it for a VIP. (1/2) pic.twitter.com/OHjR5Xvhcj