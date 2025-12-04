Un jurnalist ucrainean o confruntă la Paris pe ”fiica ilegitimă a lui Putin”. ”De ce nu te muți la Kiev pe post de scut”

Un jurnalist ucrainean, al cărui frate a murit recent pe front, a interpelat-o pe o stradă din Paris pe o tânără bănuită că este una dintre fiicele ilegitime ale lui Vladimir Putin.

Ziaristul a obținut doar un răspuns evaziv.

În vârstă de 23 de ani, Elisabeta, care folosește mai multe nume de familie, a fost așteptată de jurnalistul ucrainean la ieșirea din galeria de artă pariziană în care lucrează.

Tânăra era însoțită de doi bărbați, probabil gărzile ei de corp.

În cursul discuției, microfonul ziaristului a încetat să mai funcționeze, posibil din cauza unui sistem portabil de bruiaj.

Pe lângă cele două fiice din căsnicia încheiată cu divorț în 2013, Vladimir Putin ar avea mai mulți copii ilegitimi.

Despre Elizabeta presa a scris de ani de zile că trăiește în capitala Franței.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













