Un jurnalist ucrainean o confruntă la Paris pe ”fiica ilegitimă a lui Putin”. ”De ce nu te muți la Kiev pe post de scut”

Stiri externe
04-12-2025 | 19:56
×
Codul embed a fost copiat

Un jurnalist ucrainean, al cărui frate a murit recent pe front, a interpelat-o pe o stradă din Paris pe o tânără bănuită că este una dintre fiicele ilegitime ale lui Vladimir Putin.

autor
Știrile PRO TV

Ziaristul a obținut doar un răspuns evaziv.

În vârstă de 23 de ani, Elisabeta, care folosește mai multe nume de familie, a fost așteptată de jurnalistul ucrainean la ieșirea din galeria de artă pariziană în care lucrează.

Tânăra era însoțită de doi bărbați, probabil gărzile ei de corp.

În cursul discuției, microfonul ziaristului a încetat să mai funcționeze, posibil din cauza unui sistem portabil de bruiaj.

Citește și
trump zelenski
Putin cere retragerea completă a armatei ucrainene până la Odesa. Macron și liderii europeni se tem de o trădare americană

Pe lângă cele două fiice din căsnicia încheiată cu divorț în 2013, Vladimir Putin ar avea mai mulți copii ilegitimi.

Despre Elizabeta presa a scris de ani de zile că trăiește în capitala Franței.

Sursa: Pro TV

Etichete: Ucraina, vladimir putin, fiica, jurnalist,

Dată publicare: 04-12-2025 19:43

Articol recomandat de sport.ro
"Bijuteria" de 100 de milioane de euro prinde viață! Când intră buldozerele: "Va fi primul din țară"
"Bijuteria" de 100 de milioane de euro prinde viață! Când intră buldozerele: "Va fi primul din țară"
Citește și...
Putin cere retragerea completă a armatei ucrainene până la Odesa. Macron și liderii europeni se tem de o trădare americană
Stiri externe
Putin cere retragerea completă a armatei ucrainene până la Odesa. Macron și liderii europeni se tem de o trădare americană

„Există posibilitatea ca americanii să trădeze Ucraina". Emmanuel Macron a formulat acest grav avertisment într-o discuție cu Zelenski şi alți lideri europeni pentru a analiza strategii de protejare a Kievului.

Decizia luată de Germania după incursiunile recente ale Rusiei în spaţiul aerian NATO. 150 de militari participă la misiune
Stiri externe
Decizia luată de Germania după incursiunile recente ale Rusiei în spaţiul aerian NATO. 150 de militari participă la misiune

Mai multe avioane de luptă germane Eurofighter Typhoon au decolat joi de la baza aeriană Nörvenich, lângă Köln, îndreptându-se către baza aeriană poloneză Malbork, la sud-est de Gdansk, pentru a consolida flancul estic al NATO.

Rusia a blocat accesul la Roblox, acuzând platforma de conținuturi extremiste și promovarea „propagandei LGBT”
Stiri externe
Rusia a blocat accesul la Roblox, acuzând platforma de conținuturi extremiste și promovarea „propagandei LGBT”

Rusia a blocat accesul la platforma americană de jocuri online Roblox, acuzând-o că difuzează conţinuturi extremiste şi promovează "propaganda LGBT", au raportat miercuri media de stat, informează AFP.

Recomandări
Apa revine treptat în Prahova și Dâmbovița, după zile de criză. Testele de calitate a apei vor decide deschiderea robinetelor
Stiri actuale
Apa revine treptat în Prahova și Dâmbovița, după zile de criză. Testele de calitate a apei vor decide deschiderea robinetelor

Joi seara, responsabilii de la Apele Române au anunțat că alimentarea cu apă se apropie de reluare pentru cei peste 100.000 de locuitori din Prahova și Dâmbovița.

Guvernul a aprobat exproprierile pentru secțiunea montană din „Autostrada Unirii” - A8, care va lega Transilvania de Moldova
Stiri actuale
Guvernul a aprobat exproprierile pentru secțiunea montană din „Autostrada Unirii” - A8, care va lega Transilvania de Moldova

Undă verde pentru secțiunea montană a autostrăzii A8, denumită și Autostrada Unirii, care leagă Transilvania de Moldova.

Putin cere retragerea completă a armatei ucrainene până la Odesa. Macron și liderii europeni se tem de o trădare americană
Stiri externe
Putin cere retragerea completă a armatei ucrainene până la Odesa. Macron și liderii europeni se tem de o trădare americană

„Există posibilitatea ca americanii să trădeze Ucraina". Emmanuel Macron a formulat acest grav avertisment într-o discuție cu Zelenski şi alți lideri europeni pentru a analiza strategii de protejare a Kievului.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 04 Decembrie 2025

53:22

Alt Text!
Vorbește Lumea
04 Decembrie 2025

01:44:07

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
03 Decembrie 2025

01:31:37

Alt Text!
ePlan
Ediția 6

17:24

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28