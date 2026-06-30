Convoiul este monitorizat îndeaproape de forțele daneze și germane, în timp ce sistemul de localizare AIS al navei rămâne oprit, iar destinația sa finală este necunoscută.

Conform raportului, nava a traversat strâmtoarea Great Belt în noaptea de 29 iunie, trecând ulterior pe lângă insula Anholt și îndreptându-se spre Grenen, vârful nordic al peninsulei daneze Iutlanda.

Un distrugător rus și o navă de patrulare escortează iahtul de 80 de metri, în timp ce o navă de patrulare daneză, P521 Freja, monitorizează și ea convoiul. Unitățile germane de pază de coastă și marina daneză urmăresc mișcările convoiului în ture, încă de duminică dimineață, a relatat postul de televiziune danez DR, citat de Kyiv Post.

DR a remarcat că transponderul AIS al navei Graceful este oprit încă din 30 august 2022, ceea ce a dus la dispariția efectivă a iahtului din sistemele publice de urmărire, în ciuda unor observări ocazionale în Sankt Petersburg și în Marea Baltică. Traseul actual al navei și destinația finală rămân necunoscute.

Ambarcațiunea, a cărui valoare este estimată de Forbes la aproximativ 100 de milioane de euro, se afla, potrivit unor surse, în reparații la Hamburg înainte de invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina. Acesta a părăsit portul german pe 7 februarie 2022 – cu doar 17 zile înainte de începerea războiului.

Forțele armate daneze au declarat că monitorizarea navelor străine și militare care tranzitează strâmtorile este o procedură de rutină.