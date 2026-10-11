Inițiativa, intitulată „Weekend cu rezervorul plin”, s-a adresat oaspeților care s-au cazat două nopți la hotel, în ultimul weekend al sezonului, pe 9 și 10 octombrie, potrivit aostasera.it.

Oferta a atras atenția prin abordarea sa neobișnuită, într-o perioadă în care costurile deplasărilor reprezentau o preocupare pentru mulți călători. Pe site-ul hotelului, mesajul a fost simplu: „Oferiți-vă două nopți de toamnă în Cogne. La plecare, ne ocupăm noi de combustibil: benzină sau încărcarea mașinii electrice.”

O inițiativă menită să-i surprindă pe turiști

Proprietarul hotelului, Andrea Celesia, a explicat că a încercat să vină constant cu idei originale pentru a-și promova unitatea de cazare. Dincolo de avantajul financiar, scopul a fost să le arate clienților că sunt apreciați.

„Încercăm întotdeauna să venim cu ceva original în cadrul promoțiilor noastre. Scopul este să transmitem mesajul că ne pasă de oaspeții noștri, chiar dacă prețul combustibilului nu este principalul factor în cazul unei vacanțe de mai multe zile”, a explicat proprietarul.

Potrivit acestuia, scumpirea combustibilului nu dusese, până atunci, la o scădere a numărului de turiști. În opinia sa, costul suplimentar al carburantului nu era suficient de mare pentru a-i determina pe oameni să renunțe la o vacanță.

„Într-o vacanță în care poți cheltui peste o mie de euro, încă 15 euro pentru benzină nu sunt suficienți pentru a-i descuraja pe turiști”, a afirmat Andrea Celesia.

Hotelierul a subliniat că oferta nu urmărea neapărat să compenseze integral cheltuielile turiștilor, ci mai degrabă să transmită un mesaj de atenție și apreciere față de aceștia.

„Promoția este în primul rând simbolică, un gest de atenție față de o problemă controversată, pe care am încercat să o abordăm într-o notă pozitivă”, a explicat acesta.

Astfel, inițiativa a pus accentul pe experiența oaspeților și pe relația cu aceștia, transformând un cost obișnuit al călătoriilor într-un avantaj oferit de unitatea de cazare.

Familia proprietarului administra și benzinăria locală

În Cogne exista o singură benzinărie, situată chiar lângă hotel și administrată de familia Celesia, care o preluase în 2024. În aceste condiții, oferta privind combustibilul s-a integrat firesc în activitatea familiei.

Proprietarul a explicat că localitatea se confruntase cu o situație dificilă după ce rămăsese fără benzinărie timp de un an, motiv pentru care familia sa decisese să preia administrarea acesteia.

„Ca hotel, suntem neutri din punctul de vedere al emisiilor de carbon, dar aici, în Cogne, situația a fost foarte dificilă: localitatea a rămas fără benzinărie timp de un an, așa că ne-am oferit să o administrăm”, a declarat Andrea Celesia.

Campania de promovare a avut ecou și în presa italiană. Ziarul La Stampa a relatat despre inițiativă, iar mai multe publicații naționale au preluat informația.