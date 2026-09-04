Măsura face parte din cel mai amplu program de transformare strategică din istoria de 89 de ani a grupului, potrivit CNBC, citat de News.ro.

Noile reduceri se adaugă celor 50.000 de posturi a căror eliminare fusese deja aprobată, ceea ce ridică la 100.000 numărul total al locurilor de muncă vizat.

Consiliul de supraveghere al Volkswagen a aprobat joi Future Plan 2030, un program format din 12 iniţiative prin care grupul încearcă să răspundă intensificării concurenţei globale, schimbării cererii şi transformărilor tehnologice.

Reducerile vor include şi funcţii de conducere, iar Volkswagen intenţionează să simplifice managementul şi să introducă o ierarhie mai puţin stufoasă.

Investitorii au primit favorabil anunţul. Acţiunile Volkswagen au urcat cu până la 8% vineri, înregistrând cea mai bună evoluţie din indicele Stoxx 600. De la începutul anului, titlurile companiei rămân însă în scădere cu aproximativ 21%.

Volkswagen va reduce la jumătate gama de modele

Restructurarea nu se limitează la personal. Volkswagen intenţionează să îşi reducă portofoliul de modele cu 50% până în 2035 şi analizează utilizări alternative pentru patru fabrici din Germania pentru care producţia nu este încă asigurată în perioada 2031-2034.

"Ne asumăm responsabilitatea pentru întreaga noastră forţă de muncă, pentru partenerii noştri şi pentru locurile de muncă industriale din întreaga lume", a declarat CEO-ul Oliver Blume.

El a precizat că Volkswagen va investi în următorii ani o sumă de ordinul sutelor de miliarde pentru a-şi face mărcile mai atractive şi mai competitive.

Compania se confruntă cu scăderea profiturilor, iar tarifele comerciale reprezintă una dintre presiunile majore. În 2025, Volkswagen a raportat costuri generate de tarife de 2,9 miliarde de euro.

Blume declara în august că tarifele aplicate automobilelor europene au crescut de la 2,5% în urmă cu doi ani la 15%.

"Maşinile noastre devin mai scumpe şi, prin urmare, din ce în ce mai greu de vândut - nu pentru că au devenit mai proaste, ci pentru că regulile jocului s-au schimbat", spunea acesta.

China are prea multe maşini. Europa are prea multe fabrici

Volkswagen este presat în acelaşi timp de concurenţa producătorilor chinezi, în special BYD şi Geely, care au câştigat teren rapid pe piaţa vehiculelor electrice.

Kevin Thozet, membru al Comitetului de Investiţii al Carmignac, consideră că restructurarea Volkswagen reflectă probleme mai ample ale industriei auto europene: supracapacitatea Chinei, importurile mai ieftine şi propriul exces de capacitate de producţie al Europei.

"Europa nu importă doar maşini chinezeşti, ci şi deflaţia preţurilor din China", a spus Thozet.

Volkswagen este deosebit de expus deoarece unele dintre fabricile sale germane au fost construite pentru prima generaţie de sedanuri electrice, pentru care cererea a slăbit.

"China are prea multe maşini. Europa are prea multe fabrici. Iar cele două probleme se ciocnesc", a afirmat Thozet.

Analiştii văd un posibil "efect de halo" în industria auto germană

Deutsche Bank a descris acordul privind Future Plan 2030 drept "o surpriză majoră" şi un rezultat mult mai bun decât se anticipa, considerând că Volkswagen a demonstrat că poate lua decizii dificile.

Analiştii au remarcat că numeroşi investitori cu care discutaseră în ultimele zile considerau Volkswagen o companie care pur şi simplu "nu poate fi reparată" şi se îndoiau că ar putea fi obţinut un acord atât de amplu.

Restructurarea nu rezolvă imediat problemele grupului, dar marchează o nouă etapă şi ar putea avea efecte asupra întregii industrii auto germane, potrivit Deutsche Bank.

Alţi producători s-ar putea orienta către măsuri similare pentru a răspunde creşterii mai lente, capacităţilor excedentare, concurenţei internaţionale şi presiunilor asupra profitabilităţii.

Analiştii consideră că, aşa cum acordul de restructurare încheiat de Volkswagen în decembrie 2024 a încurajat şi alte companii să adopte ajustări dificile, noua decizie ar putea produce "un efect de halo" asupra industriei auto germane.