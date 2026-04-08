Proprietarul a cumpărat o casa în cartierul Saint-Pierre în anul 2021.

Din păcate, nu a reușit niciodată să locuiască în ea după achiziție, pentru că o familie de români s-a mutat în locație, relatează nextplz.fr.

În fața situației, proprietarul a decis să acționeze. Împreună cu un alt bărbat, a demolat clădirea mică de două etaje folosind ciocane și răngi. Pardoseala etajului, scările, instalațiile electrice și sanitare – nimic nu a fost cruțat.

Într-un interviu pentru Le Télégramme, proprietarul a explicat demersul său: „Nu aveam altă soluție. Trec zilnic pe acolo și am observat că nu era nimeni. Așa că am mutat lucrurile lor și am început lucrările”.

Potrivit spuselor sale, ar fi încercat toate alternativele înainte de a ajunge la această extremitate. O plângere a fost depusă încă din 2023 la poliția din Brest, ceea ce a dus la deschiderea unei anchete. Mai mult, proprietarul susține că a purtat negocieri cu ocupanții, oferindu-le 2.000 de euro în schimbul plecării.

Dacă la început squatterii au acceptat oferta, ulterior s-ar fi răzgândit.

„Aceste familii au mai ocupat trei sau patru locuințe în cartier și nimeni nu face nimic”, a precizat proprietarul.

Acesta adaugă: „Chiar și înainte să o distrug, locuința era insalubră și prezenta riscuri pentru siguranță și sănătate”.

La întoarcerea în Franța, familia de squatteri a avut surpriza să își găsească lucrurile pe stradă.

„Am găsit o parte din lucrurile noastre în stradă”, au explicat ei.