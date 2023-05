Un elicopter militar rusesc s-a prăbuşit în Crimeea. Doi piloţi au murit

„Astăzi, în timpul unui zbor de antrenament planificat în districtul Djankoi, în Crimeea, un elicopter Mi-28 s-a prăbuşit", fără muniţie la bord, a declarat ministrul într-un comunicat, asigurând că "nu există pagube la sol", potrivit AFP, citat de Agerpres.

„Cei doi piloţi au murit. Cauza preliminară este o defecţiune tehnică", a adăugat acesta.

⚡️Media: Military helicopter crashes in Russian-occupied Crimea, killing 2.

Two pilots were killed after a Mi-28N military helicopter crashed in Russian-occupied Crimea, BBC Russia reported on May 12.