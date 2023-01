Trei zile de doliu în Ucraina, după tragedia aviatică din Kiev. Anchetatorii iau în calcul trei posibile cauze

14 oameni au murit. Printre ei ministrul ucrainean de Interne și un copil. Alți 25 au fost răniți.

Sunt luate în calcul mai multe posibile cauze ale accidentului

După mai bine de nouă ore, operațiunile de căutare s-au încheiat. Elicopterul prăbușit în fața unei grădinițe și a unui bloc de 10 etaje din Brovari, o suburbie a Kievului. Se îndrepta spre frontul din estul țării.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Acesta nu este un doar un accident, este un rezultat al războiului. Și războiul are multe dimensiuni, nu doar pe câmpul de luptă”.

Anchetatorii iau în calcul trei variante - sabotaj, defecțiune tehnică sau eroare de pilotaj.

Au pierit toți cei nouă oameni aflați la bord: șase oficiali ai Ministerului de Interne din Ucraina și trei membri ai echipajului. Printre victime, ministrul Denis Monastisrki, primul lui adjunct și un secretar de stat.

Părinții îi aduceau pe cei mici la grădiniță înainte de a merge la serviciu, când s-a prăbușit elicopterul. Un copil a murit și alti 11 sunt răniți, alături de alți 14 adulți.

Localnic: „Era mult fum, multă lume, plânsete. Nimeni nu putea înțelege ce se întâmplă. Oamenii alergau și își căutau (copiii) de jur împrejur și în cele din urmă și-au găsit o parte dintre copii într-o clădire vecină, la etajul doi. Au ajuns acolo și au găsit copiii”.

Localnic: „Ne-am început rutina zilnică de dimineață. Nu era curent și la un moment dat s-a auzit un zgomot puternic. Am deschis geamul și am văzut ceață și fum. Nimic nu era clar. Am crezut că e o dronă care ne-a lovit pentru că a fost o explozie atât de mare...”.

Autoritățile ucrainene au decretat trei zile de doliu național, iar liderii din întreaga lume au transmis condoleanțe.

Antony Blinken, secretar de stat al SUA: „Permiteți-mi să încep prin a-mi exprima tristețea profundă și prin a transmite condoleanțe prietenilor noștri din Ucraina pentru teribilul accident de elicopter care a luat viața înalților oficiali din guvernul Ucrainei”.

Elicopterul H225 Super Puma prăbușit în suburbia Kievului face parte dintr-un lot de 21 de astfel de aparate de zbor pe care Ministerul Afacerilor Interne al Ucrainei le-a cumpărat acum cinci ani, la mâna a doua, de la Airbus Helicopters.

15 dintre ele au fost modernizate în România, la întreprinderea Airbus din Ghimbav.

Airbus Helicopters România nu comentează deocamdată situația. Știm totuși că aparatul H225 numărul 54 a fost livrat Ucrainei de fabrica sa de la Ghimbav, în decembrie 2021.

Fotografia elicopterului apare în comunicările autorităților din țara vecină, care anunțau că cinci aparate de zbor au fost modernizate în România.

Ucraina nu le-a cumpărat noi, dar a cerut să fie reparate și echipate cu aparatură, astfel încât să poată efectua cu succes operațiuni de căutare, salvare și transport în condiții dificile.

19-01-2023 13:26