VIDEO. Tragedie în Kiev, un elicopter s-a prăbușit. 18 morți: ministrul de Interne, alți oficiali, dar și copii

Deocamdată, nu au fost stabilite circumstanţele producerii incidentului aviatic.

Bilanțul tragediei a ajuns la 18 morți. Conform BBC News, trei copii se află printre victime, iar alți 15 sunt răniți și îngrijiți la spital.

The first images of today's tragedy in #Brovary. pic.twitter.com/QKx7jqsoaK