Momentul în care un elicopter se prăbușește pe o autostradă. O minge uriașă de foc a apărut în urma impactului | VIDEO

Două persoane au murit după ce elicopterul militar în care se aflau, s-a prăbușit pe o autostradă și a explodat imediat după impactul cu solul. Militarii se aflau într-o misiune de antrenament.

Elicopterul Black Hawk al Gărzii Naționale din Tennessee s-a prăbușit, iar în urma impactului cu solul, o minge de foc a putut fi observată pe o autostradă din Alabama.

Accidentul aviatic a avut loc, miercuri, iar nicio mașină care se afla pe autostradă nu a fost afectată.

Două persoane care se aflau la bordul elicopterului au murit, au confirmat oficiali militari americani pentru AP, scrie Daily Star.

#BREAKING US Military Helicopter Crashes#Harvest - #Alabama

A confirmed UH-60 Blackhawk crashed earlier today leaving no survivors. Alabama authorities confirm this. The crash site was near Highway 53 in Madison County.@rawsalerts @vcdgf555 pic.twitter.com/u5ocyX3sWo