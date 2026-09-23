Conform comandamentului operaţional polonez, aeronava, care zbura din Kaliningrad, a încălcat spaţiul aerian al Poloniei "la o profunzime maximă de aproximativ 300 de metri şi a rămas acolo timp de 42 de secunde" la nord de oraşul Braniewo (nord), potrivit Agerpres.

Avioane de vânătoare au fost ridicate

"Zborul aeronavei a fost detectat de sistemele de urmărire radio ale forţelor armate poloneze. Avioane de vânătoare au fost desfăşurate, iar forţele şi mijloacele terestre au rămas în alertă maximă", a precizat armata într-un comunicat publicat pe platforma X.

"Natura incidentului indică faptul că Rusia testează din nou disponibilitatea apărării noastre aeriene", a adăugat aceasta.

Armata poloneză a subliniat că sistemele de apărare aeriană ale ţării "asigură supraveghere 24 de ore din 24" şi rămân "într-o stare de pregătire permanentă pentru a garanta securitatea spaţiului aerian polonez".

De la începutul războiului împotriva Ucrainei, mai multe drone, rachete, aeronave şi elicoptere ruseşti au încălcat spaţiul aerian al acestui aliat cheie al NATO de pe flancul estic.

Polonia şi aliaţii săi interceptează deasupra Mării Baltice, de mai multe ori pe lună, aeronave ruseşti, care se apropie de spaţiul aerian polonez sau al ţărilor baltice.

La mijlocul lunii septembrie, prim-ministrul polonez Donald Tusk a avertizat că planurile Rusiei pentru războiul său împotriva Ucrainei includ atacuri "hibride" cu drone şi rachete împotriva aliaţilor Kievului din Europa.

"Planul rusesc, conform evaluărilor serviciilor de informaţii (...), include atacuri hibride cu drone şi rachete împotriva ţărilor care susţin Ucraina, inclusiv Polonia", a declarat el într-un discurs adresat parlamentului.