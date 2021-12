Un elicopter în care se afla șeful armatei Indiei s-a prăbușit. Cel puțin 3 oameni au murit

Potrivit serviciilor de salvare, în incident şi-au pierdut viaţa cel puţin trei persoane.

"Un elicopter Mi-17V5 (de fabricaţie rusească) al Forţelor Aeriene ale Indiei (IAF), în care se afla şeful Statului Major, generalul Bipin Rawat, a avut un accident, astăzi (miercuri), lângă Coonoor, în statul Tamil Nadu", au anunţat IAF pe Twitter.

"A fost ordonată declanşarea unei anchete pentru a determina cauza accidentului", continuă comunicatul.

Generalul Rawat şi soţia lui se aflau la bordul aparatului, împreună cu alţi patru ofiţeri, şi se îndreptau spre Defence Services Staff College, instituţie de formare în domeniul apărării, a declarat pentru AFP un ofiţer al armatei indiene.

Military helicopter crash: #India's Chief of Defense Staff #BipinRawat, his wife, and other officers on board. Developing story. https://t.co/jpMwldArC4 pic.twitter.com/u3fo1K0hBN