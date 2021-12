VIDEO. Caz șocant în India. Cel puţin 14 civili au fost ucişi din greşeală de forţele de securitate

La aflarea veștii, ministrul indian de interne, Amit Shah, a declarat că este "îndurerat".

La rândul său, premierul din Nagaland, Neiphiu Rio, a spus că în acest caz va fi efectuată o anchetă, iar cei vinovați vor fi pedepsiți.

Cel puțin o duzină de civili și câțiva membri ai forțelor de securitate au fost răniți în atacul care a avut loc sâmbă seara, a afirmat un oficial al Ministerului federal al Apărării cu sediul la New Delhi.

Localnicii din Nagaland au acuzat în mod frecvent forțele de securitate că vizează localnici nevinovați în operațiunile lor contra insurgenților din grupările rebele.

Incidentul a avut loc în satul Oting din districtul Mon, la granița cu Myanmar, și în jurul acestuia, în timpul unei operațiuni contrainsurgente desfășurate de membrii Assam Rifles, o parte a forțelor de securitate indiene desfășurate în acest stat, a declarat un oficial de rang înalt din cadrul poliției din Nagaland.

Security Forces gunned down 13 civilians in an "ambush" at #Oting,

in #Mon district #Nagaland 'mistaking them to be militants'.

Meanwhile,6 Naga tribes under ENPO has decided to withdraw from the ongoing #HornbillFestival2021 in protest against the killings of civilians by SF pic.twitter.com/q90dCaxJ7r