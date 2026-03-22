Victima obținuse un ordin de protecție, iar bărbatul nu avea voie să se apropie, de ea la o distanță, mai mică de 100 de metri. Atenție, urmează informații care vă pot afecta, emoțional.

Bărbatul 28 de ani susține că ar fi intrat în curte cu acordul femeii, să ia hrană pentru animale și că din senin ar fi fost înjunghiat de fiul cel mic al iubitei sale.

Victimă: „Copilul era cu cuțitul în mână și ea stătea în fața mea. Și a spus: dă-i!. Am văzut că tot îmi dă, am vrut să îl opresc, să îi prind cuțitul, nu am mai apucat, nu am mai avut șanse. O zis că m--am dus eu să o bat pe ea sau să îi fac ceva.”

Ajuns acasă grav rănit, rudele au sunat la 112. Tranportat cu un elicoper SMURD, bărbatul a fost operat la spitalul "Sf Spiridon" din Iași.

Prof dr Diana Cimpoeșu, medic șef UPU Smurd Iași: „Se afla în șoc hemoragic, cu multiple plăgi tăiate, la nivelul feței și toracelui, după o agresiune. După investigații, s-a decis trimiterea la specialitatea de Neurochirurgie// pentru evaluarea traumei cranio cerebrale.”

Rudele spun că bărbatul își suspecta iubita de infidelitate, iar certurile dintre cei doi deveniseră o obișnuită.

Valentina Ciobanu, rudă bărbatului agresat: „Știam că au probleme, eu pe soție am cazat-o și la mine, în urmă cu doi ani de zile, a stat la mine, tot așa, se certaseră. Eu așa ceva am văzut doar în filmele de acțiune, nici de cum să văd în realitate.”

Psihologii nu exclud varianta ca minorul să fi reacționat ca un impuls de autoapărare.

Cristian Grigore, psiholog: „Copilul, atunci a perceput mai degrabă să se apere prin forma de atac. Dacă a observat că mama era speriată și îl încuraja și pe el să se apere, aceasta este explicația pentru care s-a dus și el către agresivitate.”

Băiatul de 15 ani a fost internat într-o unitate medicală, pentru expertiză psihologică. Dacă se va dovedi că avea discernământ în momentul comiterii agresiunii, va fi internat într-un centru de reabilitare.

Pe de altă parte, bărbatul este cercetat pentru încălcarea ordinul de protecție, emis cu doar o zi înainte de incident, tocmai pentru violența în familie.

Corespondent PRO TV: „Datele recente arată că doar jumătate dintre victimele violenței în familie au avut curaj şi au cerut ordin de protecție provizoriu. Îngrijorător este că deși anul trecut, la nivel național au fost emise peste 12.000 de asemenea documente, în 85 la sută dintre cazuri victimele au refuzat monitorizarea agresorului prin brățara electronică”.