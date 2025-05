Un cuplu din Marea Britanie a făcut o descoperire șocantă în timp ce își renova casa. „Era foarte ciudat”. FOTO

Millie Molloy (24 de ani) și Brad Worth (23 de ani) au cumpărat locuința cu două dormitoare în iulie 2023, pentru suma de 175.000 de lire sterline, considerând că achiziționează o casă obișnuită. Însă, odată cu demararea lucrărilor de renovare, au început să descopere elemente care le-au dat fiori: oase de animale înfășurate în tifon, un ciocan vechi și chiar un pantof cu toc, scrie Metro.

„Te face să fii în gardă”, a declarat Millie. „Puteam vedea dinți, era foarte ciudat. Porumbelul m-a făcut să tresar, era în structura coșului de fum.”

Cei doi s-au mai liniștit când un istoric local le-a explicat că oasele de animale fuseseră ascunse în pereți în mod deliberat, ca formă de protecție împotriva spiritelor rele – o practică obișnuită în trecut.

