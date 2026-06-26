O simplă plimbare pe o proprietate din California s-a transformat într-una dintre cele mai spectaculoase descoperiri de comori din istoria Statelor Unite. În 2013, un cuplu a dat peste un adevărat tezaur ascuns: 1.411 monede de aur, cunoscute ulterior sub numele de „Saddle Ridge Hoard”, potrivit Daily Galaxy.

Descoperirea a făcut rapid înconjurul lumii, nu doar prin valoarea impresionantă, ci și prin misterul care o învăluie. La mai bine de zece ani distanță, nimeni nu știe cu certitudine cine a îngropat monedele și nici de ce au fost lăsate acolo.

Cuplul și-a păstrat cu strictețe anonimatul și locația exactă a descoperirii. Povestea a fost detaliată ulterior de David McCarthy, numismat și cercetător senior la Kagin’s, compania care a autentificat și valorificat colecția. Relatarea sa oferă imaginea completă a unei descoperiri întâmplătoare transformate într-un fenomen istoric.

O descoperire întâmplătoare care a schimbat totul

Totul a început în timpul unei plimbări obișnuite cu câinele, când cei doi au observat un obiect metalic ieșind din pământ. Potrivit publicației Popular Science, astfel de descoperiri nu erau complet neobișnuite în zonă, unde fuseseră găsite anterior cuie vechi, gloanțe și alte artefacte din secolul al XIX-lea.

Curioși, au săpat și au scos la suprafață un recipient metalic pe care au încercat să-l deschidă. Ajunși acasă și după ce au forțat capacul, au avut parte de o surpriză uriașă. David McCarthy a povestit ulterior că „o singură monedă de aur era vizibilă prin murdăria din interior, iar marginea unei piese de 20 de dolari din aur ieșea la iveală”.

Descoperirea i-a determinat să continue căutările în zonă. În următoarele două săptămâni, verificările au scos la iveală alte recipiente ascunse. McCarthy a precizat că au fost găsite în total opt cutii, după ce terenul a fost scanat cu un detector de metale. În interior se aflau 1.411 monede de aur, cu o valoare nominală de aproximativ 28.000 de dolari, însă valoarea reală de piață era mult mai mare, datorită interesului colecționarilor.

Misterul unui tezaur fără proprietar

Deși descoperirea este spectaculoasă, originea monedelor rămâne un mister. Acestea au fost bătute între anii 1860 și 1890, iar recipientele în care au fost ascunse prezentau grade diferite de degradare.

Popular Science notează că aceste indicii sugerează că monedele ar fi putut fi îngropate în mai multe etape, nu dintr-o singură dată.