"Echipajul pirotehnic din cadrul Detaşamentului de pompieri Alba Iulia a fost solicitat să intervină pentru asanarea unei muniţii rămase neexplodate în localitatea Vinerea. Ca urmare asanării terenului, a fost ridicat un proiectil exploziv, calibru 76,2 mm, fără focos", a transmis purtătorul de cuvânt al ISU Alba, Alex Crişan.

Acesta a precizat, pentru AGERPRES, că proiectilul a fost descoperit de o persoană în timp ce săpa o groapă pentru un gard.

Proiectilul, cel mai probabil din cel de-al Doilea Război Mondial, a fost preluat şi transportat în siguranţă, urmând să fie distrus ulterior.

Nu e pentru prima dată când în Vinerea au avut loc în ultimii ani astfel de descoperiri.

De altfel, cea mai mare descoperire de acest gen din Alba a fost în urmă cu peste două decenii, tot în localitatea Vinerea, fiind găsite atunci aproximativ 600 de proiectile de artilerie şi o bombă, într-un loc în care a existat, până în 1946, un depozit de armament, care a fost distrus într-o explozie.