Poliția thailandeză a anunțat că 5 profesori au fost uciși și alte cel puțin 22 persoane au fost rănite. Înainte să meargă la școală, adolescentul și-a ucis bunicii care îl creșteau.

Motivul atacului nu este deocamdată cunoscut. Elevul era descris ca fiind liniștit și bun la învățătură, însă foarte pasionat de jocuri video.

În ciuda unor legi destul de stricte, Thailanda are una dintre cele mai mari rate de civili deținători de arme din regiunea Asiei de Sud-Est.

În februarie, un director de școală și o elevă au fost împușcați de un atacator în vârstă de 18 ani, în timpul unei luări de ostatici la o școală din sudul țării.