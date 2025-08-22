Un chinez a ieșit să se plimbe cu barca și a mai fost găsit, din întâmplare, abia după 6 zile. Ce s-a întâmplat între timp

Un bărbat din sudul Chinei a fost salvat ca prin minune, după o experiență demnă de scenariul unui film.

Omul plutea în derivă pe mare, într-o barcă gonflabilă, când a fost zărit de Garda de Coastă. Salvatorii s-au apropiat de el și au constatat că omul abia mai avea putere să ceară ajutor.

L-au preluat și, în scurt timp, au aflat că nu mai fusese pe uscat de 6 zile. Bărbatul ieșise la o plimbare pe mare și a fost prins de o furtună, care i-a răsturnat barca.

S-a lăsat dus purtat de val, fără nicio provizie

A pierdut astfel toate proviziile, dar a reușit totuși să se urce din nou în ambarcațiune și nu i-a rămas decât să se lase purtat de valuri, în speranța că cineva îl va găsi și salva.

El se află acum sub îngrijire medicală, dar doctorii dau asigurări că-și va reveni în scurt timp.

