Un chinez a ieșit să se plimbe cu barca și a mai fost găsit, din întâmplare, abia după 6 zile. Ce s-a întâmplat între timp

22-08-2025 | 07:45
barca

Un bărbat din sudul Chinei a fost salvat ca prin minune, după o experiență demnă de scenariul unui film.

 

Omul plutea în derivă pe mare, într-o barcă gonflabilă, când a fost zărit de Garda de Coastă. Salvatorii s-au apropiat de el și au constatat că omul abia mai avea putere să ceară ajutor.

L-au preluat și, în scurt timp, au aflat că nu mai fusese pe uscat de 6 zile. Bărbatul ieșise la o plimbare pe mare și a fost prins de o furtună, care i-a răsturnat barca.

S-a lăsat dus purtat de val, fără nicio provizie

A pierdut astfel toate proviziile, dar a reușit totuși să se urce din nou în ambarcațiune și nu i-a rămas decât să se lase purtat de valuri, în speranța că cineva îl va găsi și salva.

El se află acum sub îngrijire medicală, dar doctorii dau asigurări că-și va reveni în scurt timp.

mesaj sos
Mesajul apărut pe o insulă pustie după naufragiul a trei bărbați. A fost crucial în salvarea lor
Naufragiu în Marea Roşie. O ambarcaţiune cu 44 de pasageri la bord s-a scufundat în Egipt. Nava ar fi fost lovită de un val

China, naufragiu, barca

Incidente grave la Buenos Aires! Zece persoane au fost rănite şi 90 au fost arestate. Ce s-a întâmplat
Incidente grave la Buenos Aires! Zece persoane au fost rănite şi 90 au fost arestate. Ce s-a întâmplat
