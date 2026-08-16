Aeronava a rămas în aer mai mult de două ore pentru a consuma combustibil înainte de aterizare. Potrivit site-ului de monitorizare a zborurilor Flightradar24, avionul ar fi depăşit pista în timpul decolării. Imagini difuzate de ABC News au surprins aeronava ridicându-se de la sol în timp ce în urma sa se forma un nor mare de praf, potrivit News.ro.

Vietnam Airlines a precizat doar că avionul a revenit la Munchen din cauza unei „probleme tehnice”, fără să ofere detalii despre natura acesteia. Compania a subliniat că echipajul a respectat procedurile prevăzute şi că aterizarea s-a desfăşurat în siguranţă, fără victime.

După aterizare, Boeingul 787 nu a mai putut părăsi pista de nord prin mijloace proprii şi a rămas imobilizat. Aeroportul din Munchen a fost nevoit să închidă temporar pista şi să redirecţioneze traficul aerian către pista de sud.

Vietnam Airlines a anunţat că lucrează împreună cu autorităţile competente pentru inspectarea aeronavei şi că va furniza informaţii suplimentare după stabilirea cauzei incidentului şi a planului pentru continuarea călătoriei pasagerilor.