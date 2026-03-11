Război în Iran, ziua 12. Trei nave, lovite în strâmtoarea Ormuz. Iranul acuză SUA și Israel de atacarea unei bănci la Teheran
Un bărbat și-a dat foc într-un autobuz în Elveția. Cel puțin șase persoane au murit în urma incendiului. VIDEO

Cel puțin șase persoane au murit și alte trei au fost rănite într-un incendiu de autobuz, marți, într-un mic oraș din vestul Elveției.

Claudia Alionescu

Poliția a declarat că incidentul ar putea fi un act deliberat, după ce s-a raportat că o persoană aflată la bord s-a autoincendiat, relatează Reuters.

Poliţia a declarat că autobuzul a fost cuprins de flăcări pe o şosea din Kerzers, un oraş din cantonul Fribourg, la aproximativ 20 km de capitala elveţiană Berna.

„În acest moment, avem indicii care sugerează un act deliberat al unei persoane care se afla în autobuz”, a declarat Frederic Papaux, purtătorul de cuvânt al poliţiei din Fribourg.

Anchetatorii investighează informaţii potrivit cărora o persoană s-ar fi stropit cu combustibil, a declarat Christa Bielmann, un alt purtător de cuvânt al poliţiei locale. Este prea devreme pentru a spune dacă incidentul are legătură cu terorismul, a declarat ea într-o conferinţă de presă.

„Nu avem indicii care să sugereze că ar fi vorba de un atac terorist”, a declarat miercuri dimineaţă politicianul elveţian Romain Collaud, consilier de stat, la postul de televiziune RTS, adăugând că ancheta este în curs.

Trei persoane rănite au fost transportate la spital, a declarat poliţia. Alte două persoane prinse în incendiu au primit îngrijiri medicale, dar nu au necesitat spitalizare.

Marţi seara, pasagerii au fost văzuţi fugind din autobuzul în flăcări, panicaţi şi răniţi, a declarat Papaux, adăugând că niciun alt vehicul nu a fost implicat.

Publicaţia elveţiană 20 Minutes scrie că a văzut un videoclip filmat la faţa locului în care o persoană rănită a spus: „Un bărbat şi-a dat foc. S-a stropit cu benzină şi apoi şi-a dat foc”. Videoclipul filmat după stingerea flăcărilor arăta rămăşiţele carbonizate ale vehiculului, un aşa-numit „Postauto” galben.

Preşedintele elveţian Guy Parmelin şi-a exprimat condoleanţele şi a declarat că incidentul este anchetat.

„Sunt şocat şi întristat că, din nou, oameni şi-au pierdut viaţa într-un incendiu grav în Elveţia”, a declarat el într-o declaraţie pe X, menţionând că ancheta este în curs.

În ianuarie, Elveţia a fost zguduită de un incendiu într-un bar din staţiunea de schi elveţiană Crans Montana, care a provocat moartea a 41 de persoane şi rănirea a 115.

Sursa: News.ro

Strâmtoarea Ormuz rămâne în continuare punctul nevralgic al conflictului din Orientul Mijlociu.  

