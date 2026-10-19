Într-un mesaj publicat pe Telegram, Siniehubov anunţase anterior că 15 persoane au fost rănite în atacul produs în satul Nova Vodolaga, la sud-vest de oraşul Harkov.

Drona a lovit un parc în care se jucau copii însoţiţi de părinţi, a declarat ministrul de interne Ivan Vihivski.

Vihivski a distribuit o fotografie blurată în care se poate vedea trupul unui copil într-un cărucior.

Un atac ucrainean a lovit un vehicul funerar în Lugansk

Alte imagini, publicate online, surprind echipele de intervenţie acţionând în jurul unei clădiri avariate.

În acelaşi timp, în regiunea Lugansk, din estul Ucrainei, controlată de Moscova, un atac aerian ucrainean „a lovit un vehicul funerar care transporta o persoană decedată", informează AFP.

„În atac au fost ucise trei persoane", a anunţat pe Telegram Leonid Pasetchnik, un responsabil local numit de Rusia.