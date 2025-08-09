Un bărbat este suspectat că a împuşcat patru oameni într-un bar din Montana. El a fost prins ulterior de poliţiști. VIDEO

Stiri externe
09-08-2025 | 09:24
Michael Paul Brown
X/ Michael Paul Brown

Un bărbat este suspectat că a împuşcat patru persoane într-un bar din Montana.

autor
Claudia Alionescu

El a fost prins vineri, la doar câţiva kilometri de locul împuşcăturilor, după ce sute de poliţişti au petrecut ultima săptămână căutându-l în munţii din apropiere, au declarat autorităţile, potrivit The Associated Press.

Michael Paul Brown, în vârstă de 45 de ani, a fost reţinut în jurul orei 14:00, în apropierea zonei în care autorităţile îşi concentraseră căutările în zilele de după împuşcăturile din 1 august, de la barul „The Owl Bar” din Anaconda, la aproximativ 190 de kilometri de Missoula.

Procurorul general al statului Montana, Austin Knudsen, a declarat, în cadrul unei conferinţe de presă, că aproximativ 130 de ofiţeri de poliţie au făcut eforturi intense joi, după ce au primit informaţii care i-au ajutat să stabilească faptul că se aflau în zona potrivită.

Guvernatorul Greg Gianforte a confirmat pentru prima dată capturarea lui Brown pe reţelele de socializare, vineri după-amiază, spunând că aceasta a fost rezultatul a ceea ce el a numit „un efort herculean” din partea ofiţerilor de poliţie din întregul stat.

Comunitatea va putea în sfârşit să doarmă liniştită în această noapte”, a declarat procurorul districtual din Anaconda-Deer Valley, Morgan Smith, adăugând că este doar începutul pentru procurorii care vor încerca să-l acuze pe Brown de crimă.

Nu a fost clar imediat dacă Brown avea reprezentare legală. Vineri au fost trimise mesaje prin e-mail şi telefon către biroul apărătorului public din Montana.

Autorităţile statale nu au precizat ce a declanşat împuşcăturile de săptămâna trecută, care au dus la moartea unei barmaniţe şi a trei clienţi.

Victimele au fost identificate ca fiind Nancy Lauretta Kelley (64 de ani), Daniel Edwin Baillie (59 de ani), David Allen Leach (70 de ani) şi Tony Wayne Palm (74 de ani).

Nepoata lui Brown, Clare Boyle, a spus că Kelley a lucrat anterior ca asistentă medicală în oncologie şi era o prietenă apropiată a familiei, care a ajutat-o pe mama lui Brown când era bolnavă.

Proprietarii de baruri din tot statul s-au angajat să doneze o parte din vânzări unui fond pentru fiecare dintre familiile victimelor.

Împuşcăturile au zguduit micul oraş de aproximativ 9.000 de locuitori şi au determinat închiderea unei porţiuni de pădure – 57 de kilometri pătraţi – în timp ce autorităţile îl căutau pe Brown.

El fugise de la locul împuşcăturilor într-o camionetă albă, pe care a abandonat-o ulterior.

Autorităţile spun că, mai târziu, a furat un alt vehicul alb, încărcat cu haine, încălţăminte şi echipament de camping.

La începutul săptămânii, Knudsen a declarat că nu părea ca Brown să fi pătruns în vreo casă din zonă pentru a fura alimente sau provizii suplimentare.

Lee Johnson, administratorul Diviziei de Investigaţii Criminale din Montana, a declarat că echipele de căutare l-au găsit pe Brown într-o clădire din apropierea barului „The Ranch Bar” şi că acesta părea să fie „în stare fizică destul de bună”.

Brown era comunicativ şi a putut să se identifice, a spus Johnson. Brown a fost dus la spital pentru tratament şi a primit avizul medical vineri dimineaţă.

Eric Hempstead, proprietarul barului „The Ranch Bar”, situat la aproximativ 8 kilometri vest de barul „The Owl Bar”, a descris o prezenţă intensă a forţelor de ordine în zona dens împădurită în ultimele două zile, care a implicat câini de căutare şi drone.

Tipul nu avea cum să scape în câmp deschis”, a spus el, menţionând că el şi vecinii săi erau înarmaţi şi gata să se apere.

Brown, care locuia lângă barul „The Owl Bar” din Anaconda, a servit în armată ca membru al echipajului unui blindat între 2001 şi 2005 şi a fost detaşat în Irak de la începutul anului 2004 până în martie 2005. De asemenea, a făcut parte din Garda Naţională din Montana între 2006 şi 2009.

Boyle a declarat pentru Associated Press că unchiul ei se lupta de ani de zile cu o boală mintală, iar ea şi alţi membri ai familiei au căutat în repetate rânduri ajutor pentru el.

Înainte de moartea tatălui lui Brown, în 2015, Boyle a spus că Brown era „un unchi bun şi iubitor”.

Apoi, ea şi alţi membri ai familiei au observat o deteriorare a stării sale mentale. Brown a început să aibă halucinaţii şi adesea nu ştia cine, când sau unde se afla.

Era un vânător pasionat şi ţinea arme în casa sa.

Membrii familiei au solicitat verificări ale stării de sănătate atunci când au considerat că acesta devenea un pericol pentru sine, a spus ea. Boyle a spus că Brown le-ar fi spus autorităţilor că se simte bine.

Departamentul de aplicare a legii din judeţul Anaconda-Deer Lodge nu a răspuns săptămâna aceasta la mai multe e-mailuri şi mesaje telefonice prin care se solicitau înregistrările verificărilor stării de sănătate pe care Boyle a spus că le-au ajutat să le efectueze asupra lui Brown în anii care au precedat împuşcăturile.

La conferinţa de presă, Knudsen a spus că oficialii nu au comentat dacă poliţia a efectuat verificări ale stării de sănătate.

Montana nu se numără printre statele care au legi de alertă roşie care permit familiilor să solicite în mod oficial ca armele să fie îndepărtate din casele persoanelor considerate un pericol pentru ele însele sau pentru alţii.

Legislatura statului a adoptat în acest an un proiect de lege care interzice administraţiilor locale să adopte propriile legi de alertă roşie privind armele. Guvernatorul l-a semnat în mai.

Sursa: News.ro

Etichete: atac, persoane decedate, Montana,

Dată publicare: 09-08-2025 09:16

