După ce a crezut că a pierdut totul, o întâmplare neașteptată a schimbat complet finalul poveștii: geanta cu bani a fost găsită și returnată integral proprietarului.

„Îți poți imagina cât timp mi-a luat să economisesc acești bani din mica mea pensie”, a spus unchiul Lajos, care își dorea de mult timp o casă de vacanță. Alegerea sa a fost localitatea Túrkeve, despre care a aflat inițial dintr-o emisiune radio, fiind atras de liniște și de apele termale.

Pentru a-și evalua opțiunile, bărbatul a mers în weekend la Túrkeve, unde a vizionat mai multe proprietăți. Pe tot parcursul vizitei și-a ținut geanta cu cei 3,2 milioane de forinți (aproximativ 9.000 de euro) lângă el, convins că este în siguranță.

Duminică, pe drumul de întoarcere, a descoperit însă că geanta dispăruse.

„La început am crezut că am uitat-o la cazare, dar nu era acolo. Am realizat că probabil am pierdut-o în timp ce împachetam. Am fost devastat și am renunțat la bani”, a declarat acesta.

Descoperirea făcută în timpul unei plimbări obișnuite

În același timp, Lajos Vasas din Túrkeve ieșise la plimbare cu câinele său când a observat o geantă abandonată.

„Nu ne-am imaginat că ar putea fi atât de mulți bani în ea. Am deschis-o pentru a vedea dacă găsim indicii despre proprietar”, a spus acesta.

Localnicul a recunoscut că, pentru o scurtă clipă, tentația a existat, însă a fost rapid înlăturată.

Neavând documente de identificare, găsitorul a sunat la 112 pentru a cere instrucțiuni. A fost îndrumat să predea geanta autorităților, însă, fiind duminică, a ales să posteze mai întâi un anunț pe Facebook, în speranța identificării proprietarului.

Final fericit

După ce a aflat că există indicii clare privind proprietarul, pensionarul s-a întors de urgență la Túrkeve. În urma verificărilor, geanta i-a fost returnată intactă.

În semn de recunoștință, acesta i-a oferit găsitorului 50.000 de forinți (circa 140 euro).

„La început nu am vrut să acceptăm, dar a insistat. Până la urmă, soția mea, care este profesoară, va duce întreaga clasă la cinema cu acești bani”, a declarat Lajos Vasas.

Deși și-a recuperat economiile, pensionarul spune că nu renunță la planul de a-și cumpăra o casă de vacanță în Túrkeve. Localnicii i-au transmis că este binevenit în comunitate.