Doi tineri din Prahova au aruncat la gunoi 22.000 de lei. Ce a făcut o bătrână care a găsit banii

Doi tineri căsătoriţi din Păuleşti, Prahova, şi-au aruncat la gunoi, din greşeală, banii primiţi în dar la nuntă. Norocul lor a fost ca geanta în care erau în jur de 22 de mii de lei a fost găsită de o bătrână cu frica lui Dumnezeu.

Floarea Drăgan se întorcea de la o înmormântare, când a trecut pe lângă nişte tomberoane, aflate în apropiere cimitirului. I-a atras atenţia o geantă şi, când a luat-o din gunoi, a văzut cu stupoare că era plină cu bani.

„Într-o traistă d-aia cum avea Sofia Vicoveanca pe maro era cusut un teanc de bani. 218 milioane, am venit acasă n-am putut să îi număr eu cu nora mea, I-am pus pe masă am dat drumul la TV, am închis televizorul nu m-am liniştit. Dar eu mă duc la fiimiu. Voi ce ziceţi mă? Mama, nu poţi să îi ţii, e sumă mare. Dacă era un million două era altă problemă. "

Aşa că bunica a sunat la poliţie - doar că nimeni nu reclamase pierderea banilor.

Raluca Brezeanu, purtătorul de cuvânt al IJP Prahova: ''În geanta respectivă nu se aflau documente care să poată conduce la identificarea proprietarilor. În urma anunţului nostru la sediul poliţiei s-a prezentat un cuplu de tineri proaspăt căsătoriţi."

Cei doi au dat suficiente indicii încât să demonstreze că sunt cu adevărat proprietarii genţii. Apoi au recunoscut că singuri au aruncat-o la gunoi, pentru că uitaseră că au pus în ea banii primiţi la nuntă.

Floarea Drăgan: ''A făcut curat, ca fata aia a avut nunta acum 3 săptămâni. A făcut curat i-a băgat în geanta aia că a fost rămăşiţă de la nuntă şi zicea că amândoi a făcut curat şi a dat şi traistă aia acolo. "

Povestea cu final fericit s-a răspândit în scurt timp în comună, iar localnicii sunt impresionaţi de gestul femeii.

Tinerii care au primit darul de nuntă pentru a doua oară i-au mulţumit femeii. Nu doar cu suc şi prăjituri, ci şi cu o mică recompensă.

