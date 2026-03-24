Un bărbat din Ucraina i-a trimis soției sale un colet cu explozibili. Femeia a murit, iar cei doi copii ai lor au fost răniți

Un incident șocant a avut loc în Pervomaisk, Ucraina. Poliția a reținut un bărbat suspectat că i-a trimis soției sale un colet cu un dispozitiv exploziv. Deflagrația a provocat moartea femeii și rănirea celor doi copii mici ai cuplului.

Mihaela Ivăncică

Potrivit site-ului poliției din regiunea Mykolaiv, citat de Ukrinform, militarul a ascuns un dispozitiv exploziv artizanal într-un colet cu alimente. În momentul detonării, soția acestuia a murit pe loc, iar fiica de un an și jumătate și fiul de șase ani au fost răniți și internați de urgență. În prezent, viața copiilor nu este în pericol, aceștia fiind sub supravegherea medicilor.

Incidentul s-a produs în seara zilei de 20 martie, în centrul orașului. Linia de urgență 102 a primit apelul de la salvatori care au anunțat explozia unui obiect necunoscut într-un apartament.

Anchetatorii au descoperit că dispozitivul exploziv artizanal se afla într-un colet trimis de bărbatul militar. Poliția a localizat și reținut suspectul.

Descoperiri șocante la domiciliul familiei

În timpul percheziției, anchetatorii au găsit mai multe arme și explozivi: șapte grenade, cinci bombe TNT, două unități de explozivi plastici, detonatoare și mecanisme de detonare, 39 de detonatoare și 60 de cartușe pentru arme automate.

SUA pregătesc trimiterea a mii de militari în Orientul Mijlociu: Divizia 82 Aeropurtată, în alertă
Potrivit Parchetului Districtual Pervomaisky, suspectul, în vârstă de 34 de ani, a pregătit cu grijă coletul, ambalând explozivul împreună cu alte obiecte și l-a trimis prin poștă cu ajutorul unor prieteni.

Bărbatul este acuzat de „omor intenționat comis într-un mod periculos pentru viața mai multor persoane” și de deținere ilegală de arme. Instanța a decis reținerea sa fără posibilitate de cauțiune. Suspectul riscă între 15 ani și închisoare pe viață pentru crimă.

Sursa: UKRINFORM

GALERIE FOTO Câtă încredere! Turcia și-a prezentat deja echipamentul pentru Cupa Mondială
Diplomat SUA: Nicio țară din NATO nu poate lupta ca Ucraina
Diplomat SUA: Nicio țară din NATO nu poate lupta ca Ucraina

Un diplomat american cu peste trei decenii de experiență, considerat unul dintre cei mai buni experți de la Washington pe problemele Ucrainei și regiunii post-sovietice, a oferit o evaluare lucidă a situației de pe câmpul de luptă.

Kremlinul anunță că Rusia nu va participa la viitoarele negocieri dintre Ucraina și SUA: „Această pauză este temporară”
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Rusia nu va participa la negocierile dintre Ucraina și Statele Unite, programate pentru sâmbătă, 21 martie, în SUA.

Surpriză la Bruxelles. Un lider UE îi ia apărarea lui Viktor Orban în scandalul împrumutului blocat pentru Ucraina
Prim-ministrul italian Giorgia Meloni s-a distanțat de majoritatea liderilor UE, exprimându-și sprijinul față de omologul ei ungar Viktor Orban, care a blocat un împrumut de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei.

Bolojan, mesaj pentru minerii din Piața Victoriei: Personal, înţeleg situaţia socială, însă sunt corect și vă spun adevărul
Premierul Ilie Bolojan afirmă, după întâlnirea de marţi cu reprezentanţii Complexului Energetic Oltenia, că „personal" înţelege situaţia socială, însă este „corect" cu ei şi cu oamenii pe care îi reprezintă şi le spune „adevărul".

Cum a fost descoperită fabrica de bani, ascunsă într-o pădure din județul Suceava. Ținta traficanților era Bulgaria
Peste un milion de euro, bani falși, ar fi urmat să pătrundă pe piețele din România și Bulgaria și să creeze haos.

Cererea pentru instalații GPL s-a dublat în ultimele săptămâni. Gazul petrolier lichefiat scade costurile la jumătate
Șoferii caută alternative, iar unii se grăbesc să-și monteze sisteme GPL pe mașini. Gazul petrolier lichefiat scade costurile la jumătate și crește autonomia.

OUT? Barcelona, gata să renunțe la un star în vară

Radu Drăgușin și-a reluat rutina! Ritualul de care n-a uitat la antrenamentul naționalei