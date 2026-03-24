Un bărbat din Ucraina i-a trimis soției sale un colet cu explozibili. Femeia a murit, iar cei doi copii ai lor au fost răniți

Potrivit site-ului poliției din regiunea Mykolaiv, citat de Ukrinform, militarul a ascuns un dispozitiv exploziv artizanal într-un colet cu alimente. În momentul detonării, soția acestuia a murit pe loc, iar fiica de un an și jumătate și fiul de șase ani au fost răniți și internați de urgență. În prezent, viața copiilor nu este în pericol, aceștia fiind sub supravegherea medicilor.

Incidentul s-a produs în seara zilei de 20 martie, în centrul orașului. Linia de urgență 102 a primit apelul de la salvatori care au anunțat explozia unui obiect necunoscut într-un apartament.

Anchetatorii au descoperit că dispozitivul exploziv artizanal se afla într-un colet trimis de bărbatul militar. Poliția a localizat și reținut suspectul.

Descoperiri șocante la domiciliul familiei

În timpul percheziției, anchetatorii au găsit mai multe arme și explozivi: șapte grenade, cinci bombe TNT, două unități de explozivi plastici, detonatoare și mecanisme de detonare, 39 de detonatoare și 60 de cartușe pentru arme automate.