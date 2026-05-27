Postul local de televiziune KNOP News 2 a relatat că poliția din orașul Scottsbluff, SUA, a fost chemată la un magazin local după ce au fost semnalate informații despre o explozie/împușcătură implicând o pușcă de vânătoare. La sosire, au găsit un camion cu urme de explozie pe una dintre portiere și o femeie care fusese rănită în braț, scrie The Guardian.

Totuși, ancheta a arătat că în spatele împușcăturii se afla un câine, după ce s-a stabilit că incidentul s-a produs în momentul în care vehiculul oprise la magazin, iar câinele se muta de pe o parte pe alta a banchetei din spate.

În mod inexplicabil, câinele a declanșat pușca, care avea un cartuș pe țeavă, provocând împușcătura ce a avariat vehiculul și a rănit o femeie aflată în apropiere. Victima a fost transportată la spital, însă nu a suferit răni grave.

În Nebraska este ilegal să conduci un vehicul cu o pușcă încărcată în interior.