Uneori însă, norocul se întoarce în direcția opusă: o mică investiție se poate transforma într-un câștig neașteptat, relatează ilmessaggero.it.

Un lingou de aur de zeci de mii de euro

Este cazul unui bărbat de 57 de ani din Trostberg, Bavaria, care a cumpărat un seif vechi pentru doar 15 euro. După ce l-a deschis, a descoperit în interior un lingou de aur de 250 de grame, cu o valoare de piață estimată între 32.000 și 34.000 de euro. Obiectul prețios fusese uitat de fostul proprietar într-un compartiment ascuns.

Compartimentul secret

La prima vedere, lingoul nu era vizibil. Doar când noul proprietar a încercat să mute seiful în subsol a observat o anomalie. Era vorba despre un fund dublu, probabil adăugat ulterior, în interiorul căruia era ascuns tezaurul.

Sesizarea

Bărbatul a ales să raporteze descoperirea autorităților, contactând poliția din Trostberg pentru a preda aurul.

Informați despre situație, polițiștii au lăudat onestitatea cetățeanului și au început demersurile pentru a găsi proprietarul inițial al obiectului.

Investigațiile au arătat că seiful aparținuse bunicului vânzătorului, care pur și simplu uitase că ascunsese lingoul în acel compartiment cu mult timp în urmă.

Pentru că aurul nu fusese furat, autoritățile au închis cazul. Astfel, cumpărătorul și proprietarul vor decide ce fac cu „comoara” de peste 30.000 de euro.