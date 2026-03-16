Astfel, MAE le reamintește oficialilor iranieni că România găzduiește ”de mai bine de 10 ani” capabilități de apărare antirachetă împotriva unor amenințări din afara spațiului euro-atlantic.

Iar acest sistem este unul ”strict defensiv”, utilizat numai pentru scopuri de autoapărare, conform Cartei ONU.

În același timp, MAE precizează faptul că România condamnă atacurile ”complet nejustificate ale Iranului împotriva statelor din regiunea Golfului”.

Comunicatul de presă integral al MAE:

”Am luat notă de afirmațiile purtătorului de cuvânt al MAE Iran, context în care facem următoarele precizări:

Acordul bilateral de acces din 2006 oferă SUA cadrul legal garantat de a utiliza baze militare din România cu titlu continuu.

România găzduiește de mai bine de 10 ani capabilități de apărare antirachetă împotriva unor amenințări din afara spațiului euro-atlantic. Sistemul are caracter strict defensiv, utilizat numai pentru scopuri de autoapărare, conform Cartei ONU.

România nu este parte a conflictului. Prioritatea noastră este efortul diplomatic pentru de-escaladare, pentru care am pledat încă din prima zi a conflictului.

În același timp, condamnăm atacurile complet nejustificate ale Iranului împotriva statelor din regiunea Golfului și mulțumim acestora din urmă pentru că i-au protejat și pe cetățenii noștri prezenți în țările lor. Solicităm Iranului să înceteze aceste atacuri, care pun în pericol vieți omenești și conduc la degradarea securității și a economiei globale.”

Reacția Ministerul Afacerilor Externe vine la scurt timp după ce Iranul a avertizat România să nu ajute SUA cu bazele militare, deoarece acest lucru ”ar echivala cu participarea la o agresiune militară”.