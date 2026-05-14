Ajutate de Codul galben de vânt, parcurile eoliene au produs peste doi gigawați la nivelul întregii țări și au compensat, astfel, oprirea celor două reactoare de la Centrala Nucleară de la Cernavodă.

Într-un dispecerat cu o capacitate de 1,6 gigawați din orașul Ovidiu, județul Constanța, miercuri la prânz a fost bătut recordul de producție de energie electrică.

Aici, doar din turbinele eoliene, a fost înregistrată o producție de peste 0,7 gigawați.

Alexandru Sabău, director executiv companie energetică: „Am avut undeva cam 40% din producția totală din România.”

Miercuri, pe toată perioada codului galben de vânt din zona de sud, la nivel național, turbinele eoliene au produs mai mult de 40% din toată energia din România.

Alexandru Crețu, operator dispecerat: „Pe graficul din spatele meu putem vedea la această oră o producție de 41,7%, practic doi gigawați.”

Mădălin Sima, dispecer companie monitorizare energetică: „Ieri, cam la aceeași oră, au fost cam doi gigawați producție pe eoliene.”

Reporter: „Adică proporțional 40%?”

Mădălin Sima, dispecer companie monitorizare energetică: „Da, cam tot 40%.”

Totuși, spun specialiștii, nu avem suficientă capacitate de stocare pentru a păstra surplusul de energie.

O revizie planificată și o defecțiune au oprit simultan și Unitățile 1 și 2 de la Cernavodă, un alt minus pentru sistemul energetic național.

Corina Murafa, expert în energie: „România are o capacitate destul de ridicată instalată în eolian și fotovoltaic, dar avem un mare deficit pe partea de stocare comercială, raportat inclusiv la alte state din regiune.”

Pe de altă parte, energia produsă de parcurile eoliene, ca urmare a vântului din ultimele zile, a compensat oprirea simultană a celor două reactoare de la Centrala Nucleară, fapt care generase un deficit major în Sistemul Energetic Național.

Corina Murafa, expert în energie: „Reactorul de la Cernavodă era o energie utilă din perspectiva aceasta a echilibrării sistemului. Nemaifuncționând, noi importăm energie electrică.”

Ultimul record de energie produsă în sistem eolian a fost înregistrat în ajunul Crăciunului trecut, pe 24 decembrie 2025.