„Desigur, este imposibil pentru mine să mă întâlnesc cu Putin la Moscova. Este la fel ca și cum m-aș întâlni cu Putin la Kiev. Îl pot invita și la Kiev – să vină. Îl voi invita public, desigur, dacă îndrăznește”, a declarat Zelenski.

Zelenski a adăugat că Ucraina dorește să ajungă la un acord constructiv privind încetarea reală a războiului și să organizeze o întâlnire care să fie productivă.

„Dar dacă cineva nu dorește să se întâlnească, dar nu își permite să o spună direct din anumite motive, atunci se fac aceste invitații la Moscova. Este clar ce se întâmplă”, a spus el.

Președintele a insistat că Ucraina este hotărâtă să pună capăt războiului și că orice format viabil la nivel de conducere este acceptabil, potrivit Kyiv Post.

„Nu știu ce rezultat va aduce. Dar cu siguranță va fi mai bun decât ceea ce se întâmplă astăzi. Desigur, noi susținem întotdeauna participarea europenilor la acest proces”, a spus el.

„Dar nu sunt sigur că celelalte două părți vor susține un astfel de format special pentru o reuniune a liderilor – nu în ceea ce privește garanțiile de securitate, de exemplu, ci în ceea ce privește probleme deosebit de complexe”, a adăugat Zelenski.

Zelenski a declarat că este pregătit pentru orice format care ar putea contribui la încheierea războiului, dar a subliniat că acest lucru este imposibil la Moscova sau în Belarus.

