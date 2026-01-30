Andreea Groza: Ce înseamnă alimentele ultraprocesate?

Dr. Loredana Bărbulescu: Sunt foarte diferite de alimentele integrale. Ce înseamnă alimente integrale? Legume, fructe, pește, carne, ouă, ciuperci, lapte, miere etc. Alimentele ultraprocesate sunt, de exemplu, mezelurile, în care procentul de carne este foarte mic. Alimentele ultraprocesate au, de obicei, un volum mic și o densitate calorică mare.

Andreea Groza: Ce se întâmplă dacă le consumăm prea des?

Dr. Loredana Bărbulescu: Apare un dezechilibru hormonal și un dezechilibru metabolic. Aceste alimente au impact negativ asupra lanțului neuro-hormonal. Ne uităm la leptină, care este hormonul sațietății, secretat de țesutul adipos și care dă semnal hipotalamusului să ne oprim din mâncat.

Ne uităm și la hormonul grelină, secretat de celule specializate din stomac, care dă semnalul de foame.

Oamenii care devin obezi au un dezechilibru major între foame și sațietate. Dezvoltă obezitate și rezistență la leptină, adică nu apare sațietatea.

De exemplu, am mâncat fast-food, iar după două ore mi-e din nou foame. Am mâncat alimente ultraprocesate: aduc multe calorii, dar nu aduc nutrienți. Și iar apare foamea.

Andreea Groza: Grăsimea dintre organe nu e inertă. Ce dezechilibre determină?

Dr. Loredana Bărbulescu: Da, grăsimea viscerală, dintre organe, este cea care pune probleme. Apare ficatul gras. Tot grăsimea dintre organe epuizează pancreasul și apare rezistența la insulină, asociată cu obezitatea. Inima lucrează mai mult ca să trimită un volum mai mare de sânge, apare hipertensiunea asociată cu obezitatea. La un moment dat, dietele nu mai dau rezultate.

Andreea Groza: Și atunci, cum se tratează boala cronică numită obezitate?

Dr. Loredana Bărbulescu: În primul rând, conștientizăm că obezitatea este o boală cronică, care are efecte asupra tuturor organelor. Apoi se poate face o operație metabolică, pentru că nu e vorba doar despre o operație de scădere ponderală.

În cazul intervenției de tip gastric sleeve, secționăm stomacul și obținem un stomac mai mic, dar cu formă anatomică păstrată. Senzația de foame va fi foarte mică, iar senzația de sațietate apare imediat. La o lună după operație, se pot reduce medicamentele pentru inimă, iar mulți nu mai au nevoie de insulină. Testele care arată inflamația se normalizează. Este vorba despre proteina C reactivă, fibrinogen și VSH.

